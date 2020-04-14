В Улан-Удэ начали дезинфекцию домов, не имеющих «управляшек»

На эти цели выделено 1,3 млн рублей





В Улан-Удэ приступили к дезинфекции 384 домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Соответствующее распоряжение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сейчас заключен муниципальный контракт с ООО «БИОФАРМ Технолоджи» на сумму 1,3 млн рублей. Деньги на проведение санитарной обработки выделены по инициативе депутатов горсовета Улан-Удэ из средств, предусмотренных на исполнение наказов избирателей на 2020 год.– В Улан-Удэ с конца марта идёт обработка дезинфицирующими растворами общественных мест. Мы обрабатываем остановки, пешеходные переходы, скверы, детские площадки. Определили порядка 80 таких общественных мест. Общая площадь составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Силами управляющих компаний и ТСЖ проводится дезинфицирующая обработка подъездов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, у нас в городе есть многоквартирные дома, которые не имеют управляющих компаний. Мы приняли решение за счет городского бюджета заключить муниципальный контракт с «БИОФАРМ Технолоджи». И буквально на этой неделе, уже приступили к обработке многоквартирных домов, – сообщил Игорь Шутенков.По условиям контракта подрядная организация будет производить санитарную обработку в течение месяца – до 9 мая. Работы по дезинфекции ведутся с 10 апреля в трех районах города по утверждённому графику.Кроме того, по распоряжению мэра Улан-Удэ Комитету городского хозяйства выделены средства из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации города в размере 1,6 млн рублей на приобретение индивидуальных средств защиты для управляющих организации и ТСЖ, осуществляющих мероприятия по дезинфекции общего имущества многоквартирных домов.– Приняли решение о дезинфицирующей обработке общественного транспорта. Силами МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты» проводим дезинфицирующую обработку непосредственно на остановках этих трамваев, на конечных остановках. И определили четыре конечных точки, где будем обрабатывать маршрутки, общественный транспорт Улан-Удэ. Это намного эффективнее, чем каждый водитель вручную протирает тряпочкой поручни, салон и т. д. Заключаем также муниципальный контракт, определяем победителя и начнем обработку общественного транспорта, – подчеркнул мэр Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ