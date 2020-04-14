На Байкале создают глубоководный нейтринный телескоп

Он поможет понять Вселенную



Монтаж двух кластеров глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал завершила международная научная группа «Байкал».



По словам заведующего лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии НИИ прикладной физики ИГУ Николая Буднева, первая очередь телескопа состоит из девяти кластеров. В рамках прошедшей экспедиции смонтированы шестой и седьмой кластеры. Буднев отметил, что завершение создания первой очереди нейтринного телескопа запланировано на 2021 год. Впоследствии телескоп может быть увеличен в несколько раз.



- В настоящее время все смонтированные кластеры объединены в единую систему сбора и обработки данных. Специалисты проверяют и настраивают оборудование всего комплекса телескопа, - сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета.



Как сообщают ученые, нейтринный телекоп помогает получить новые фундаментальные знания о Вселенной и понять историю ее возникновения и развития, спрогнозировать ее будущее.



Напомним, работу над созданием нейтринного телескопа ведет крупная международная группа, главными участниками которой являются Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Иркутский государственный университет, МГУ им. М. В. Ломоносова. Телескоп предназначен для регистрации слабых вспышек света, возникающих в результате взаимодействия с водой частиц нейтрино, возникающих в космосе при взрыве сверхновых звезд.



Фото: ИГУ

