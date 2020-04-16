В Бурятии семью Бредний пытаются «линчевать» в соцсетях

В числе обличителей есть и те, чьи тарифы хорошо известны





Много написано о том, что после коронавируса мы не узнаем мир, в котором жили. Футурологи прогнозируют исчезновение многих видов бизнеса, целых отраслей. Они безвозвратно канут в Лету, как комсомольские видеосалоны эпохи перестройки в СССР. Напротив, резко возрастет цифровизация общества и экономики.

Но значительнее, конечно, социально-психологические последствия пандемии. Иррациональный страх перед инфекцией, негативное мышление, низкий уровень солидарности в обществе и отчуждение, судорожный поиск виновников сложившейся ситуации.Уже сейчас мы зачастую не узнаем друг друга. Во всяком случае некоторых из нас. Одни - вчерашние «правдорубы» - в лихом антивирусном запале возглавляют и пропагандируют охоту на сограждан, вышедших из дома в магазин или поехавших на дачу (последнее не признано «крайней необходимостью», хотя для многих является условием выживания). Другие с усердием инквизиторов вычисляют больных коронавирусом, именуя живых людей «очагами». Третьи, прослышав про обнаруженную у кошек в Ухане инфекцию, спешно волокут недавних домашних любимцев на усыпление к ветеринарам или просто вышвыривают на помойки.На днях был свидетелем того, как продавец в аптеке орала на женщину, случайно пересекшую красную линию на полу перед окошком отпуска лекарств. В Facebook широко распространилась история из маршрутки, где несколько истеричек едва не побили пассажирку без маски. Но наиболее показательна, на мой взгляд, публичная информационная экзекуция, коей охотники на ведьм ХХI века пытались подвергнуть Вадима и Раису Бредний. В телеграмм-каналах до сих пор можно встретить подробные подсчеты и смакования о том, кто от кого заразился.Сам факт, что первым заболевшим коронавирусом в Бурятии оказался статусный бизнесмен и политик, сильно возбуждает социально закомплексованных пользователей соцсетей и мессенджеров. Хотя, если посмотреть объективно, это печальное обстоятельство стало, пожалуй, самым наглядным и весомым предупреждением для жителей республики: новоявленная зараза не различает богатых и бедных, избирателей и депутатов, собственников бизнеса и наемных работников. Вирус угрожает всем. Но если уж одна из самых благополучных семей первой в республике пострадала от пандемии, то всем остальным надо максимально серьезно относиться к мерам по защите здоровья - своего и своих близких.Разумные вняли предупреждению, а обличители затянули нескончаемую песнь о социальной ответственности элиты перед обществом. Дескать, как могли, как посмели Вадим и Раиса Бредний куда-то летать, проводить какие-то планерки с коллективом, с кем-то еще встречаться, когда в мире пандемия. И неважно информационным «линчевателям», что инкубационный период составляет 14 дней, но может растянуться и на месяц. Есть множество случаев, когда заболевание вообще протекало бессимптомно. А все рабочие и общественные мероприятия с участием известной бизнес-четы проводились до введения каких-либо ограничений, не говоря уже о режиме «полной самоизоляции». В то самое время, когда все мы беззаботно ели и пили в общепите, ходили в кино и театры, ездили на весенние пикники, в общем, тусили, как душа пожелает, без оглядки на какой-то там китайский вирус, каждый из нас был потенциальным «пациентом №1».Каждый! Но жребий судьбы выпал семье Бредний. Социально и экономически активная часть населения всегда больше подвержена рискам из-за своей мобильности, множественности коммуникаций. Однако, если судить по некоторым постам и комментариям в мессенджерах и соцсетях, может сложиться впечатление, будто Вадим Витальевич тайно в бронированном чемоданчике привез в Бурятию пробирку с коронавирусом, а потом со злодейской ухмылкой старательно бегал и распрыскивал содержимое по городу, включая собственный офис и магазины. Полный абсурд. Ведь в числе первых пострадали его же семья, его дети.Вообще о чем идет речь? О диверсии, терроризме, преступлении? Нет, о болезни. Новой, непознанной, опасной. Заболели люди - представители нашего общества. А другие, его же, общества, представители, причем считающие себя передовыми интеллектуалами, вместо естественного человеческого сочувствия, моральной поддержки ринулись заболевших всячески бичевать, плодить домыслы и сплетни. Воистину до чего докатились, куда идем?Есть, впрочем, мнение, что ситуацию, в которой оказалась семья Вадима и Раисы Бредний, используют как инструмент в давней конкурентной борьбе.Противостояние двух улан-удэнских торговых сетей, одна из которых «Титан», а другая, догадайтесь сами, давно уже стало темой для анекдотов. Но от происходящего сейчас совсем не смешно. Это не просто камни в огород одной заболевшей бизнес-семьи. Это издевка над всем обществом, поскольку переживаемые нами трудности некто пытается использовать для своей личной выгоды. Есть моральные границы, через которые нельзя переступать. Никогда. Никому.Часть экспертов, напротив, склоняются к мнению, что за кампанией по травле семьи Бредний стоят не только или не столько экономические, сколько политические мотивы. Идущий 2020 год - короткий перерыв между избирательными циклами. В следующем году предстоят выборы в Госдуму РФ, в 2022-м - выборы главы Бурятии. На дальних подступах, как правило, уже начинается информационный «отстрел» потенциальных конкурентов и ключевых фигур в их группах поддержки. Вадим Бредний - активный и яркий сторонник Алексея Цыденова, первый заместитель секретаря БРО «Единая Россия».Дать им «решительный бой» в новом избирательном цикле планируют коммунисты под предводительством Вячеслава Мархаева, полномочия которого в качестве сенатора от Иркутской области закончатся после избрания в сентябре нового губернатора, а также бурятские бизнес-кланы, недовольные кадровой, национальной политикой, распределением бюджетных и прочих ресурсов.Думаю, обе версии - экономическая и политическая - имеют под собой реальные основания. Во всяком случае в числе самых громогласных и настойчивых обвинителей семьи Бредний сегодня есть немало персонажей, чьи тарифы на необузданную критику или безудержное восхваление в соцсетях и мессенджерах хорошо известны.Нет, я вовсе не пытаюсь защитить Вадима и Раису Бредний. Думаю, они в этом не нуждаются. К тому же мы практически не знакомы, никогда не общались накоротке, за исключением нескольких мимолетных встреч в давний, еще «дотитановский» период их деятельности.Но я отдаю должное достоинству, с которым они приняли как саму опасную болезнь, так и сопровождающий ее шквал инсинуаций. Не стали прятаться за нормы закона, категорически запрещающие (!) разглашение медицинской тайны - сведений о диагнозе и состоянии здоровья гражданина России. Не пошли по пути введения судебных запретов на упоминание имен в интернете и СМИ без их личного разрешения. Хотя прецеденты имеются.Например, скандально знаменитый Илья Клигман, подозреваемый следственными органами в хищении и выводе за рубеж активов полутора десятков российских банков, включая бурятский «БайкалБанк», пару лет назад такого запрета добился.Напротив, Вадим Бредний дал всем возможность использовать его имя и репутацию для защиты земляков от возникшей угрозы. В первых же видеообращениях, еще из реанимационной, разъяснял коварство и опасность коронавируса, подробно рассказывал о его симптомах и своих ощущениях, что, согласитесь, доступнее и нагляднее большинства дежурных профилактических памяток. Увидев воочию проблемы здравоохранения, оказал реальную и щедрую помощь: закупил 125 тыс. медицинских масок (почти на 5 млн рублей) для раздачи медикам, волонтерам и социально незащищенным людям, приобретает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимый для спасения тяжелобольных.Какой еще пациент мог бы столько сделать для борьбы с коронавирусом в масштабах Бурятии, сколько сделал Вадим Бредний? И, будем надеяться, сделает еще больше, ведь сложно заниматься масштабной благотворительностью из реанимации или одиночной палаты, куда на днях перевели известного предпринимателя.Человеком нужно оставаться в любой ситуации. В том числе и во время тяжелой болезни. Но можно потерять человеческую сущность, моральные ориентиры, сидя здоровеньким в комфортной домашней обстановке у компьютера или со смартфоном в руках. Каждый выбирает по себе: помогать людям даже из реанимации или судить-рядить других, ничего не делая самому.В этом, пожалуй, заключается главный урок коронавируса. Все остальное: вынужденную «самоизоляцию», экономические последствия, психологический стресс - как-нибудь переживем.Сергей Березин, для «Номер один»Фото: «Номер один»- В обычной жизни «Барис» и «Титан» конкурируют – в привлечении покупателей, уровне сервиса в магазинах. Это нормально и естественно. Сейчас я как коллега по цеху и просто товарищ желаю Вадиму Витальевичу Бредний и его супруге здоровья и скорейшего выздоровления! Никто из нас не застрахован от болезни. В сложное время нужно поддерживать друг друга и оставаться людьми.- Эпидемия коронавируса больно ударила по экономике страны в целом и по каждому предпринимателю в отдельности. Поэтому сегодня очень важно объединиться всем здоровым силам в предпринимательском сообществе, чтобы успешно противостоять кризису и развивать экономику дальше. Я давно знаю Вадима Бредний. Это успешный предприниматель и настоящий патриот Бурятии и России, пример для многих предпринимателей. Сейчас ему сложно: сам заболел, супруга. Желаю им скорейшего выздоровления.- Вадим Бредний – мой товарищ. Он не только успешный предприниматель, но и многое делает для развития спорта в нашей республике, занимается благотворительностью. А еще он такой же человек, как и все мы. Желаю Вадиму Витальевичу здоровья и сил для дальнейшей работы на благо наших жителей.