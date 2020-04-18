Путина тревожит ситуация с коронавирусом в Иркутской области и Забайкалье

Президент призвал губернаторов усилить борьбу с пандемией

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам регионов нужно усилить свою работу в борьбе с коронавирусом. На жалобы о том, что регионам не хватает ресурсов, Путин ответил словами «на то вы и работаете».

Президент провел совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах в условиях пандемии коронавируса. Во время совещания он призвал глав регионов активнее работать, так как спрос с них будет вне зависимости от обстоятельств.

«Я хочу подчеркнуть, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены. Я хочу, чтобы вы все это услышали», — сказал Путин, обратившись к губернаторам.

При этом он обратил внимание на Забайкалье, Иркутскую область и Удмуртию, где, согласно данным Минздрава, ситуация с коронавирусом развивается довольно критично.

«То, что сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкалье, меня это тревожит. В чем дело, уважаемые коллеги? Москва первая столкнулась с этой ситуацией, далее вирус пошел в регионы. Там нет такого изобилия, которое есть в Москве: нет коечного фонда регионального, нет федеральных медучреждений, нет ведомственных медицинских учреждений. Поэтому там, на территория, работа должна вестись особенно напряжено», — заявил президент.

По словам президента, он знает о существующих трудностях с рынком, с закупкой медицинских изделий и оборудования, но региональные власти могут обходиться и тем, что есть. Например, подводить к койкам кислород, так как аппараты ИВЛ нужны только для самых тяжелых больных.



Также президент заявил, что причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые «что-то просмотрели, где-то недопроверили».

Напоследок он напомнил губернаторам об ответственности, которая лежит на них.

«Персональная ответственность каждого руководителя региона, чтобы лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах», — заявил президент.