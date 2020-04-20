20.04.2020
Сеть магазинов «Николаевский» получила предупреждение от прокуратуры

Сеть магазинов «Николаевский» получила предупреждение от прокуратуры

Жители Улан-Удэ жалуются на рост цен на продукты

Прокуратура Бурятии продолжает контроль за ценообразования на товары первой необходимости.

Так, на днях в надзорное ведомство поступила информация Минпромторга РБ о жалобах жителей Улан-Удэ на рост цен на продукты.

«Прокурор района руководителям магазинов сети «Николаевский» объявил предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Особое внимание акцентировано на предотвращении злоупотреблений при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
прокуратура рост цен
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