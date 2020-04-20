Сеть магазинов «Николаевский» получила предупреждение от прокуратуры

Жители Улан-Удэ жалуются на рост цен на продукты





Прокуратура Бурятии продолжает контроль за ценообразования на товары первой необходимости.

Так, на днях в надзорное ведомство поступила информация Минпромторга РБ о жалобах жителей Улан-Удэ на рост цен на продукты.«Прокурор района руководителям магазинов сети «Николаевский» объявил предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Особое внимание акцентировано на предотвращении злоупотреблений при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»