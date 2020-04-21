Фото дня: В Улан-Удэ закрыли детские площадки

Детские площадки в Улан-Удэ активно огораживают сигнальными лентами. Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах. Это делается для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Огораживанием занимаются управляющие организации и ТСЖ.Ограничительные меры будут действовать весь период режима самоизоляции.- Выглядит жутко. Как будто на детской площадке нашли труп... - комментируют новость пользователи соцсетей.Напомним, жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимостиФото Номер один