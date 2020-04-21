Маршрутчиков, перевозивших коронавирусных вахтовиков, поместили на карантин

Где рабочие подхватили инфекцию, пока не известно



В Роспотребнадзоре Бурятии сообщили некоторые подробности ситуации с заражением коронавирусом группы вахтовиков , вернувшихся вчера в республику из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как рассказал представитель ведомства, группа из 33 человек уехала на строительство газового объекта на Ямале еще в январе. Возвращались они через Москву, откуда рейсом авиакомпании S7 прилетели в Иркутск. Там их ждали две маршрутки, специально заказанные в Улан-Удэ, на которых они и отправились домой.



- Информацию об этой группе нам передали коллеги из Иркутской области. В Выдрино их остановили сотрудники ГИБДД, наши специалисты и медики из Кабанской ЦРБ. У трех вахтовиков была повышенная температура, всю группу, включая водителей, поместили в обсерватор, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.



Тех, у кого тест на коронавирус дал положительный результат, а это 23 человека, перевезли в инфекционную больницу. Остальные остались в обсерваторе под наблюдением врачей.



В Роспотребнадзоре также подтвердили информацию МВД Бурятии о том, что никакого



- Поначалу были определенные сложности и непонимание, но после того, как им объяснили необходимость изоляции, все вопросы были сняты, - сообщили в ведомстве.



Таким образом, в Роспотребнадзоре считают, что благодаря оперативной изоляции вернувшиеся вахтовики не успели заразить никого из жителей Бурятии.



Где заразились рабочие, пока не ясно.



- Случаев заболеваний на стройке, где они работали, пока зафиксировано не было, - отметили в ведомстве.



Фото: pixabay.com Как рассказал представитель ведомства, группа из 33 человек уехала на строительство газового объекта на Ямале еще в январе. Возвращались они через Москву, откуда рейсом авиакомпании S7 прилетели в Иркутск. Там их ждали две маршрутки, специально заказанные в Улан-Удэ, на которых они и отправились домой.- Информацию об этой группе нам передали коллеги из Иркутской области. В Выдрино их остановили сотрудники ГИБДД, наши специалисты и медики из Кабанской ЦРБ. У трех вахтовиков была повышенная температура, всю группу, включая водителей, поместили в обсерватор, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.Тех, у кого тест на коронавирус дал положительный результат, а это 23 человека, перевезли в инфекционную больницу. Остальные остались в обсерваторе под наблюдением врачей.В Роспотребнадзоре также подтвердили информацию МВД Бурятии о том, что никакого «бунта» в обсерваторе не было.- Поначалу были определенные сложности и непонимание, но после того, как им объяснили необходимость изоляции, все вопросы были сняты, - сообщили в ведомстве.Таким образом, в Роспотребнадзоре считают, что благодаря оперативной изоляции вернувшиеся вахтовики не успели заразить никого из жителей Бурятии.Где заразились рабочие, пока не ясно.- Случаев заболеваний на стройке, где они работали, пока зафиксировано не было, - отметили в ведомстве.Фото: pixabay.com