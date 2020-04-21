Маршрутчиков, перевозивших коронавирусных вахтовиков, поместили на карантин

Как рассказал представитель ведомства, группа из 33 человек уехала на строительство газового объекта на Ямале еще в январе. Возвращались они через Москву, откуда рейсом авиакомпании S7 прилетели в Иркутск. Там их ждали две маршрутки, специально заказанные в Улан-Удэ, на которых они и отправились домой.
- Информацию об этой группе нам передали коллеги из Иркутской области. В Выдрино их остановили сотрудники ГИБДД, наши специалисты и медики из Кабанской ЦРБ. У трех вахтовиков была повышенная температура, всю группу, включая водителей, поместили в обсерватор, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.
Тех, у кого тест на коронавирус дал положительный результат, а это 23 человека, перевезли в инфекционную больницу. Остальные остались в обсерваторе под наблюдением врачей.
В Роспотребнадзоре также подтвердили информацию МВД Бурятии о том, что никакого «бунта» в обсерваторе
не было.
- Поначалу были определенные сложности и непонимание, но после того, как им объяснили необходимость изоляции, все вопросы были сняты, - сообщили в ведомстве.
Таким образом, в Роспотребнадзоре считают, что благодаря оперативной изоляции вернувшиеся вахтовики не успели заразить никого из жителей Бурятии.
Где заразились рабочие, пока не ясно.
- Случаев заболеваний на стройке, где они работали, пока зафиксировано не было, - отметили в ведомстве.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?