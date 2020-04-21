Число больных коронавирусом на стройке Минобороны в Улан-Удэ выросло до 11

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, количество заболевших коронавирусной инфекцией на стройке многофункционального медицинского центра Минобороны России в Сосновом бору выросло до 11. Напомним, ранее сообщалось о 9 заболевших
.
- Это преимущественно гражданские лица из числа субподрядчиков. Сейчас мы устанавливаем круг контактных, тех, кто работали из Бурятии. Это порядка 150 жителей республики из 16 субподрядных организаций, - сообщили в ведомстве.
Однако на темпах строительства объекта выявление больных коронавирусом не повлияло. Работа там не останавливается
.
- Минобороны примет все меры для изолирования строителей, которые привлекаются для работы на объекте. Никто не будет выезжать за пределы стройки, наблюдение за этим ведут военные, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Как сообщал «Номер один», о крупном очаге заболевания коронавирусной инфекцией среди строителей медицинского центра в Сосновом бору стало известно 17 апреля. Инфекцию завез один из руководителей стройки, который прилетел в Улан-Удэ из Тюмени через Москву. Он заболел и с характерными симптомами обратился за медпомощью. У него был выявлен коронавирус. После обследования контактировавших с ним лиц инфекцию выявили еще у 8 человек.
Строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа в Улан-Удэ идет ударными темпами. Работы ведутся в три смены, в том числе – ночью. Работы планируют завершить до 30 апреля.
Фото: function.mil.ru
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