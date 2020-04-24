В Улан-Удэ уволили главврача больницы, где произошла вспышка коронавируса

Тесты медиков были отрицательными, но они все равно заболели



Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, министерство расторгло контракт с главным врачом больницы №4 Тамарой Бидогаевой. Исполняющей обязанности главврача назначена ее заместитель Лариса Шабаева.

Министр также подробно рассказала о том, что произошло в больнице. По ее словам, 17 апреля в больнице закончился карантин, введенный после выявления коронавируса у пациентки с ОРВИ. В ходе карантина медиков и пациентов медучреждения дважды протестировали на коронавирус, инфекция была выявлена только у одной сотрудницы, которую сразу госпитализировали.



18-19 у ряда сотрудников больницы появились симптомы ОРВИ, но, учитывая свои отрицательные тесты, они своевременно не обратились за медицинской помощью.



20 началось новое обследование всех медиков, по итогам которого коронавирус выявили у 10 человек: двух врачей, четырех медсестер, двух административных работников, одной санитарки и одного работника химслужбы. Все они госпитализированы. 93 человека из числа контактных с ними медицинских работников на 14 дней направлены в обсерватор с проведением всех тестов.



- Совместно с Роспотребнадзором мы проводим расследование данной ситуации. Очень грустно и печально осознавать те ошибки, которые происходят у нас, у медицинских работников. Я неоднократно заявляла, что медработник должен быть дисциплинированным, ответственным и сам выполнять все необходимые меры, при первых симптомах обращаться за медицинской помощью и делать все необходимое, что предписано рекомендациями. К сожалению, не все наши медработники четко выполнили эти задачи, - констатировала Евгения Лудупова.



По словам министра, «из этого случая обязательно будут извлечены все выводы».



- Действительно, ошибка есть, мы ее осознаем и признаем. Сейчас выполняются все необходимые мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На штабе, который у нас проводится в ежедневном режиме, мы со всеми медицинскими организациями обязательно разберем сложившуюся ситуацию, ее причины, и обязательно сделаем выводы, - сказала Евгения Лудупова.



Напомним, уволить главврача больницы №4 за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантинных мероприятий вчера



Фото: Инстаграм Евгении Лудуповой Министр также подробно рассказала о том, что произошло в больнице. По ее словам, 17 апреля в больнице закончился карантин, введенный после выявления коронавируса у пациентки с ОРВИ. В ходе карантина медиков и пациентов медучреждения дважды протестировали на коронавирус, инфекция была выявлена только у одной сотрудницы, которую сразу госпитализировали.18-19 у ряда сотрудников больницы появились симптомы ОРВИ, но, учитывая свои отрицательные тесты, они своевременно не обратились за медицинской помощью.20 началось новое обследование всех медиков, по итогам которого коронавирус выявили у 10 человек: двух врачей, четырех медсестер, двух административных работников, одной санитарки и одного работника химслужбы. Все они госпитализированы. 93 человека из числа контактных с ними медицинских работников на 14 дней направлены в обсерватор с проведением всех тестов.- Совместно с Роспотребнадзором мы проводим расследование данной ситуации. Очень грустно и печально осознавать те ошибки, которые происходят у нас, у медицинских работников. Я неоднократно заявляла, что медработник должен быть дисциплинированным, ответственным и сам выполнять все необходимые меры, при первых симптомах обращаться за медицинской помощью и делать все необходимое, что предписано рекомендациями. К сожалению, не все наши медработники четко выполнили эти задачи, - констатировала Евгения Лудупова.По словам министра, «из этого случая обязательно будут извлечены все выводы».- Действительно, ошибка есть, мы ее осознаем и признаем. Сейчас выполняются все необходимые мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На штабе, который у нас проводится в ежедневном режиме, мы со всеми медицинскими организациями обязательно разберем сложившуюся ситуацию, ее причины, и обязательно сделаем выводы, - сказала Евгения Лудупова.Напомним, уволить главврача больницы №4 за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантинных мероприятий вчера потребовал глава Бурятии Алексей Цыденов Фото: Инстаграм Евгении Лудуповой