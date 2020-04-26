Проблема доверия

Почему мы не доверяем другим и даже самим себе?



Что говорить, на доверии строится вся наша жизнь. И супружеские отношения, и деловые, и дружеские – ни одна сфера нашей жизни не приемлет сомнений. Это в идеале, а в реальности многие живут в постоянном недоверии, касающемся не только близких людей, но и себя, своих достоинств, успехов и качеств. В чем корень проблемы и как научиться доверять миру, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Выбор решения



- Игорь Валерьевич, давайте поговорим сегодня о доверии. Насколько оно важно и почему так необходимо нам?



- Значение доверия в жизни человека очень сложно переоценить. Что такое доверие? Ответ на этот вопрос крайне сложен. Постараюсь объяснить, почему. Доверие – это отношение субъекта к другому субъекту, объекту или самому себе. Смотрите, человек в течение всей своей жизни ежедневно, ежечасно, ежеминутно принимает те или иные решения. По сути, всегда находится в состоянии выбора. Куда сходить, чем заняться, с кем общаться, что взять сегодня на обед и прочее. Мы все время принимаем те или иные решения.



- Как это связано с доверием?



- Вопрос заключается в том, на основании чего мы принимаем то или иное решение. Например, товарищ говорит мне: «вышел новый фильм, рекомендую тебе посмотреть его, пойдем вместе сходим». От чего будет зависеть, пойду я или нет?



- От того, как мы относимся к этому человеку, насколько доверяем его выбору…



- Мы всегда находимся в ситуациях, когда информации для принятия рационального решения не хватает или недостаточно. В данном случае я не знаю, что это за фильм, не знаю, совпадают ли у нас с товарищем вкусы, у меня очень много «серых» зон, относительно которых недостаточно знаний. Но, несмотря на недостаток информации для принятия рационального решения, я его принимаю, и зависит это от того, доверяю ли источнику или нет, как к нему отношусь. Считаю ли, что данный субъект по отношению ко мне благожелателен или нет, несет он для меня угрозу или нет.



Получается, в основе нашего выбора (решения) лежат по большей части не рациональные рассуждения, а система эмоциональных отношений, которую можно охарактеризовать как доверие и недоверие. Именно так в социально-психологическом плане можно обозначить феномен доверия.



Враждебен ко мне мир или добр?



Поскольку у нас все время не хватает информации для принятия рационального решения, то все они по большей части будут зависеть от того, насколько мы доверяем или не доверяем тем или иным источникам, тем или иным субъектам. Cчитаем ли, что данные источники благожелательны по отношению к нам. Воспринимаем мы их как дружелюбные или большей частью как враждебные.



Психолог Эрик Эриксон говорил о базальном доверии/недоверии к миру, формирующемся у человека в первый год его жизни. Ученый считал, что именно в младенчестве закладывается определенная система отношений к миру как к дружелюбному или же враждебному. Ребенок, находившийся в депривационных условиях, по большей части будет воспринимать мир как враждебный и не будет ему доверять. Соответственно, при выборе и принятии решений он будет исходить из того, что мир в глобальном плане опасен – «где-то есть подвох», «у него двойное дно» и тому подобное. Выбор будет связан с отказом от того, что предлагает этот мир. За каждым предложением, за любой возможностью такой человек будет видеть риски и угрозы. Соответственно, предпочитать отказываться от этого.



- Как сделать так, чтобы у ребенка сформировалось доверие и положительное отношение к миру?



- Здесь все очень и очень сложно. Базальное доверие/недоверие к миру закладывается еще в младенчестве и связано с взаимоотношениями с родителями. Далее из этого формируется отношение к другим людям и самому себе. В случае недоверия мир не просто несет угрозу, но вместе с ним и люди подсознательно воспринимаются угрожающе. Поэтому с теми, у кого сформировалось базальное недоверие к миру, очень трудно выстроить отношения - тесных межличностных отношений они избегают. Это же касается и доверия к себе. Отсюда уверенность или неуверенность в своих силах, способностях и качествах. Если я не доверяю миру, то не доверяю себе.



- Свое мнение он тоже подвергает сомнению?



- Да, это касается не столько уверенности в своей правоте по поводу мнения, сколько отношений к себе как к личности. Хороший ли я человек? Достоин ли каких-то благ, успеха? В нем много сомнений относительно себя – а смогу ли я? Фрустрации, разочарования накладывают такой отпечаток. Мы не можем говорить однозначно, что корень проблемы кроется только в младенчестве, поскольку большое значение имеет и весь остальной социальный опыт взаимодействия человека с миром и людьми.



Например, переживание несчастной любви в юношеском возрасте это фрустрационный опыт, который может быть травматическим для человека. В результате личность может разочароваться во взаимоотношениях и стать неуверенной в себе в плане выстраивания любовных отношений. Здесь встает вопрос, почему одни люди переживают неудачный опыт более легко, а другие тяжелее? От чего это зависит? Ответ не может сводиться только к младенчеству. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.



Проблема недоверия к себе



- Как человеку с проблемой недоверия справиться с ней?



- За недоверием к другим людям лежит не что иное, как недоверие к себе. Проблема заключается не в том, что другие люди могут предать, разочаровать или не оправдать наших ожиданий, а в том, что ты не уверен, что можешь справиться с ситуацией предательства, разочарования и неоправданных ожиданий. Поэтому проблема межличностных отношений, связанная с недостатком доверия, это всегда проблема недоверия к себе.



В жизни мы можем часто встретить людей, у которых проблемы с доверием. Это и супруги, которые не знают, могут ли доверять своему партнеру или нет, потому что он когда-то предал. Начальники, не доверяющие своим подчиненным, тотально их контролируют и перепроверяют и не могут им ничего доверить. Профессионалы, которые не могут перепоручить выполнение своих функций и обязанностей коллегам и все делают сами, тянут все дела на себе. Это родители, не отпускающие от себя детей и считающие, что ребенок несамостоятелен, он ни с чем сам не справится и у него ничего не получится, начиная от похода в магазин и умения кататься на велосипеде, заканчивая тем, сможет ли он выбрать себе спутника жизни.



Внешне мы видим отсутствие доверия к другому человеку, но причина этого всегда лежит в недоверии к себе: «а смогу ли я справиться с этой возможной ситуацией?».



- Можно ли дважды войти в одну и ту же реку?



- Нет, нельзя, и это не мое заключение, это слова Гераклита. Он говорил: «все течет, все изменяется». Действительно, в одну реку войти дважды нельзя. Обычно это выражение используют в контексте межличностных отношений, дескать, предавший однажды предаст и второй раз. Так вот в том-то и суть, что данные межличностные отношения не являются статичными, они постоянно развиваются.



Разберем на примере супружеской измены. Тот, кому изменили, задаваясь вопросом, стоит ли мне прощать и возобновлять отношения, полагает, что эти отношения будут точно такими же, какими были. Они воспринимаются им как статичные. Но отношения всегда динамичны, они в принципе не бывают статичными. Поэтому размышления о вхождении в одну реку дважды здесь оправданно. Ты не можешь туда же войти, не можешь повернуть реку вспять и остановить течение реки. Это всегда другие отношения. Неуверенность в партнере «а не изменит ли он мне» связана не с тем, что ты партнеру не доверяешь, а с тем, что ты не доверяешь себе, что сможешь адекватно и правильно все оценить и выстроить с ним новые отношения. Это вопрос недоверия себе.



Дело в том, что когда мы не доверяем другому человеку, то такое недоверие, как правило, достаточно рационально. То есть мы хорошо знаем, почему не доверяем другому человеку. Мы знаем факты о нем, например, что он безответственный, непунктуальный, вспыльчивый, алкоголик и прочее. Это недоверие к нему рационально, оно основано на четко осознаваемых фактах. Когда у нас нет таких оснований ему не доверять, а мы ему все равно не доверяем, например, потому что другие люди делали нам больно, в таких же ситуациях с другими людьми было плохо, то это свидетельствует о недоверии к себе.



С одной стороны, недоверие к себе не позволяет сохранить отношения с супругом, который изменяет, поэтому мы их разрушаем. С другой стороны, в деструктивных отношениях, когда супруг, к примеру, распускает руки, жена не может их разорвать и уйти, и что бы муж ни делал, жена всегда к нему возвращается. Это тоже результат недоверия к себе, потому что человек сомневается, а может ли он прожить без этих отношений?



Принять себя таким, какой есть



Если говорить о детях, то их способность доверять зависит от их окружения, семьи и родных. Доверие взрослых зависит от них самих, а не от окружения. Потому что окружение и межличностные отношения всегда меняются.



- Я не доверяю себе, не доверяю другим, это очень усложняет мне жизнь, что с этим делать?



- Интересно, что доверять себе можно научиться. Это не данность свыше, не что-то заданное изначально. Но это требует от человека серьезной работы. И связано, в первую очередь, с тем, чтобы научиться принимать себя таким, какой ты есть. Не путать с «полюбить себя» - есть такая расхожая фраза. Хорошо, когда человек себя любит, но он не может полюбить себя, если не принимает себя. Это абсолютно разные вещи.



- Что значит принимать себя?



- Принимать себя это четко понимать и осознавать, кто ты, какой ты человек, какие у тебя слабые и сильные стороны, и при этом относиться к этому спокойно.



- Как спокойно, если у человека есть негативные стороны, он старается себя изменить, сделать лучше?



- Изменить себя невозможно, если ты себя не примешь. Вопрос доверия теснейшим образом связан с вопросом принятия себя. Когда ты сможешь принять себя, какой ты есть, тогда сможешь принимать и других людей такими, какие они есть, и вопрос доверия или недоверия будет лежать в области рациональных решений, а не мучительного переживания недоверия.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Что говорить, на доверии строится вся наша жизнь. И супружеские отношения, и деловые, и дружеские – ни одна сфера нашей жизни не приемлет сомнений. Это в идеале, а в реальности многие живут в постоянном недоверии, касающемся не только близких людей, но и себя, своих достоинств, успехов и качеств. В чем корень проблемы и как научиться доверять миру, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Значение доверия в жизни человека очень сложно переоценить. Что такое доверие? Ответ на этот вопрос крайне сложен. Постараюсь объяснить, почему. Доверие – это отношение субъекта к другому субъекту, объекту или самому себе. Смотрите, человек в течение всей своей жизни ежедневно, ежечасно, ежеминутно принимает те или иные решения. По сути, всегда находится в состоянии выбора. Куда сходить, чем заняться, с кем общаться, что взять сегодня на обед и прочее. Мы все время принимаем те или иные решения.- Вопрос заключается в том, на основании чего мы принимаем то или иное решение. Например, товарищ говорит мне: «вышел новый фильм, рекомендую тебе посмотреть его, пойдем вместе сходим». От чего будет зависеть, пойду я или нет?- Мы всегда находимся в ситуациях, когда информации для принятия рационального решения не хватает или недостаточно. В данном случае я не знаю, что это за фильм, не знаю, совпадают ли у нас с товарищем вкусы, у меня очень много «серых» зон, относительно которых недостаточно знаний. Но, несмотря на недостаток информации для принятия рационального решения, я его принимаю, и зависит это от того, доверяю ли источнику или нет, как к нему отношусь. Считаю ли, что данный субъект по отношению ко мне благожелателен или нет, несет он для меня угрозу или нет.Получается, в основе нашего выбора (решения) лежат по большей части не рациональные рассуждения, а система эмоциональных отношений, которую можно охарактеризовать как доверие и недоверие. Именно так в социально-психологическом плане можно обозначить феномен доверия.Поскольку у нас все время не хватает информации для принятия рационального решения, то все они по большей части будут зависеть от того, насколько мы доверяем или не доверяем тем или иным источникам, тем или иным субъектам. Cчитаем ли, что данные источники благожелательны по отношению к нам. Воспринимаем мы их как дружелюбные или большей частью как враждебные.Психолог Эрик Эриксон говорил о базальном доверии/недоверии к миру, формирующемся у человека в первый год его жизни. Ученый считал, что именно в младенчестве закладывается определенная система отношений к миру как к дружелюбному или же враждебному. Ребенок, находившийся в депривационных условиях, по большей части будет воспринимать мир как враждебный и не будет ему доверять. Соответственно, при выборе и принятии решений он будет исходить из того, что мир в глобальном плане опасен – «где-то есть подвох», «у него двойное дно» и тому подобное. Выбор будет связан с отказом от того, что предлагает этот мир. За каждым предложением, за любой возможностью такой человек будет видеть риски и угрозы. Соответственно, предпочитать отказываться от этого.- Здесь все очень и очень сложно. Базальное доверие/недоверие к миру закладывается еще в младенчестве и связано с взаимоотношениями с родителями. Далее из этого формируется отношение к другим людям и самому себе. В случае недоверия мир не просто несет угрозу, но вместе с ним и люди подсознательно воспринимаются угрожающе. Поэтому с теми, у кого сформировалось базальное недоверие к миру, очень трудно выстроить отношения - тесных межличностных отношений они избегают. Это же касается и доверия к себе. Отсюда уверенность или неуверенность в своих силах, способностях и качествах. Если я не доверяю миру, то не доверяю себе.- Да, это касается не столько уверенности в своей правоте по поводу мнения, сколько отношений к себе как к личности. Хороший ли я человек? Достоин ли каких-то благ, успеха? В нем много сомнений относительно себя – а смогу ли я? Фрустрации, разочарования накладывают такой отпечаток. Мы не можем говорить однозначно, что корень проблемы кроется только в младенчестве, поскольку большое значение имеет и весь остальной социальный опыт взаимодействия человека с миром и людьми.Например, переживание несчастной любви в юношеском возрасте это фрустрационный опыт, который может быть травматическим для человека. В результате личность может разочароваться во взаимоотношениях и стать неуверенной в себе в плане выстраивания любовных отношений. Здесь встает вопрос, почему одни люди переживают неудачный опыт более легко, а другие тяжелее? От чего это зависит? Ответ не может сводиться только к младенчеству. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.- За недоверием к другим людям лежит не что иное, как недоверие к себе. Проблема заключается не в том, что другие люди могут предать, разочаровать или не оправдать наших ожиданий, а в том, что ты не уверен, что можешь справиться с ситуацией предательства, разочарования и неоправданных ожиданий. Поэтому проблема межличностных отношений, связанная с недостатком доверия, это всегда проблема недоверия к себе.В жизни мы можем часто встретить людей, у которых проблемы с доверием. Это и супруги, которые не знают, могут ли доверять своему партнеру или нет, потому что он когда-то предал. Начальники, не доверяющие своим подчиненным, тотально их контролируют и перепроверяют и не могут им ничего доверить. Профессионалы, которые не могут перепоручить выполнение своих функций и обязанностей коллегам и все делают сами, тянут все дела на себе. Это родители, не отпускающие от себя детей и считающие, что ребенок несамостоятелен, он ни с чем сам не справится и у него ничего не получится, начиная от похода в магазин и умения кататься на велосипеде, заканчивая тем, сможет ли он выбрать себе спутника жизни.Внешне мы видим отсутствие доверия к другому человеку, но причина этого всегда лежит в недоверии к себе: «а смогу ли я справиться с этой возможной ситуацией?».- Нет, нельзя, и это не мое заключение, это слова Гераклита. Он говорил: «все течет, все изменяется». Действительно, в одну реку войти дважды нельзя. Обычно это выражение используют в контексте межличностных отношений, дескать, предавший однажды предаст и второй раз. Так вот в том-то и суть, что данные межличностные отношения не являются статичными, они постоянно развиваются.Разберем на примере супружеской измены. Тот, кому изменили, задаваясь вопросом, стоит ли мне прощать и возобновлять отношения, полагает, что эти отношения будут точно такими же, какими были. Они воспринимаются им как статичные. Но отношения всегда динамичны, они в принципе не бывают статичными. Поэтому размышления о вхождении в одну реку дважды здесь оправданно. Ты не можешь туда же войти, не можешь повернуть реку вспять и остановить течение реки. Это всегда другие отношения. Неуверенность в партнере «а не изменит ли он мне» связана не с тем, что ты партнеру не доверяешь, а с тем, что ты не доверяешь себе, что сможешь адекватно и правильно все оценить и выстроить с ним новые отношения. Это вопрос недоверия себе.Дело в том, что когда мы не доверяем другому человеку, то такое недоверие, как правило, достаточно рационально. То есть мы хорошо знаем, почему не доверяем другому человеку. Мы знаем факты о нем, например, что он безответственный, непунктуальный, вспыльчивый, алкоголик и прочее. Это недоверие к нему рационально, оно основано на четко осознаваемых фактах. Когда у нас нет таких оснований ему не доверять, а мы ему все равно не доверяем, например, потому что другие люди делали нам больно, в таких же ситуациях с другими людьми было плохо, то это свидетельствует о недоверии к себе.С одной стороны, недоверие к себе не позволяет сохранить отношения с супругом, который изменяет, поэтому мы их разрушаем. С другой стороны, в деструктивных отношениях, когда супруг, к примеру, распускает руки, жена не может их разорвать и уйти, и что бы муж ни делал, жена всегда к нему возвращается. Это тоже результат недоверия к себе, потому что человек сомневается, а может ли он прожить без этих отношений?Если говорить о детях, то их способность доверять зависит от их окружения, семьи и родных. Доверие взрослых зависит от них самих, а не от окружения. Потому что окружение и межличностные отношения всегда меняются.- Интересно, что доверять себе можно научиться. Это не данность свыше, не что-то заданное изначально. Но это требует от человека серьезной работы. И связано, в первую очередь, с тем, чтобы научиться принимать себя таким, какой ты есть. Не путать с «полюбить себя» - есть такая расхожая фраза. Хорошо, когда человек себя любит, но он не может полюбить себя, если не принимает себя. Это абсолютно разные вещи.- Принимать себя это четко понимать и осознавать, кто ты, какой ты человек, какие у тебя слабые и сильные стороны, и при этом относиться к этому спокойно.- Изменить себя невозможно, если ты себя не примешь. Вопрос доверия теснейшим образом связан с вопросом принятия себя. Когда ты сможешь принять себя, какой ты есть, тогда сможешь принимать и других людей такими, какие они есть, и вопрос доверия или недоверия будет лежать в области рациональных решений, а не мучительного переживания недоверия.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com