Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ и постановление правительства, вновь ограничивающие работу ряда организаций.
Так, вновь будет приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей мобильными телефонами и планшетами. Продолжат работу только те объекты, где осуществляется абонентское обслуживание (заключение договоров на оказание услуг связи, замена сим-карт, прием платежей, смена тарифного плана).
Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. На этих же территориях приостановлена деятельность торговых организаций, реализующих строительные и отделочные материалы.
Правительству Бурятии также предоставлено право определять отдельные территории муниципальных образований, на которых устанавливаются особенности осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции.
Указанные изменения вступают в силу завтра, 28 апреля.
Напомним, из-за ухудшения ситуации
с распространением коронавируса 26 апреля глава Бурятии объявил об ужесточении ограничительных мер
, которые вводятся, как минимум, до 30 апреля.
- Будем смотреть, как будет развиваться динамика. Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем, - заявил глава Бурятии.
Фото: pixabay.com
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