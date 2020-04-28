Валерий Петров чудом избежал заражения коронавирусом

Очаг опасного заболевания выявлен в Главной военной прокуратуре





Как сообщает «КоммерсантЪ» , коронавирус внес существенные коррективы в работу Главной военной прокуратуры (ГВП), которой руководит экс-прокурор Бурятии Валерий Петров. Ведомству пришлось перейти на жесткий карантин после того, как заболевание было обнаружено у начальника 3-го управления ГВП и его заместителя.

По данным источников издания, часть сотрудников ГВП сейчас действительно работает на удаленном доступе, но деятельность ведомства в целом это не парализовало. Тем более что главный военный прокурор Валерий Петров и его заместители здоровы и выполняют свои служебные обязанности с соблюдением необходимых мер предосторожности.









Фото: gvp.gov.ru Напомним, недавно зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов поблагодарил Главного военного прокурора Валерия Петрова за помощь в виде 300 защитных костюмов для работы в условиях распространения кроронавирусной инфекции. Комплекты медицинской одежды, каждый из которых включает в себя костюм, респиратор, перчатки и лицевой экран, доставили в Бурятию специальным рейсом министерства обороны.Фото: gvp.gov.ru

По данным издания, карантинные мероприятия были введены в ГВП после того, как главный центр санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны проинформировал руководство прокуратуры о том, что проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие COVID-19 у начальника 3-го управления надзора ведомства генерал-майора Игоря Шаболтанова и его заместителя полковника Бориса Хубиева. С целью «устранения условий, создающих угрозу возникновения и распространения массовых заболеваний» санитарный надзор потребовал от процессуального надзора ввести на своей территории так называемую обсервацию — комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционного заболевания.Всех контактировавших с заболевшими генералом и полковником из числа военнослужащих и гражданского персонала прокуратуры отправили на больничный или изолировали по местам жительства, рекомендовав следить за своим самочувствием и вызывать врача при первых признаках недомогания. Потом была проведена дезинфекция и «увеличена кратность» уборок в помещениях военной прокуратуры.Выходить на службу прокурорам разрешили только после прохождения так называемого барьерного осмотра — по утрам на входе в главный офис ГВП всем им измеряют температуру. При этом даже прошедшим медицинский кордон надзорщикам было категорически запрещено посещать «места массового скопления сотрудников». Военные врачи особо отметили, что этот запрет распространяется не только на сторонние учреждения, которые прокурорские работники обычно посещают по служебной надобности, но даже на ведомственные конференц-зал и столовую. Вообще руководству ГВП было предписано «организовать максимальное разобщение личного состава в процессе трудовой деятельности», а в случае выявления заболевших на службе принимать экстренные меры.В ГВП сообщили, что благодаря принятым мерам удалось предотвратить массовое распространение инфекции среди личного состава ведомства.