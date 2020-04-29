В Бурятии введут электронные пропуска, если «потребуется больше зажать контроль»

Техническая возможность для этого есть



Как сообщил сегодня на брифинге глава Бурятии Алексей Цыденов, республика технически готова к введению электронных пропусков для граждан.

- Техническая возможность вводить пропуска есть прямо сегодня, мы одними из первых в стране запустили систему электронного допуска «Работающая Бурятия», и она сейчас себя оправдывает, - сказал Алексей Цыденов.



По словам главы, система электронных пропусков, запущенная Минкомсвязи, в первую очередь ориентирована на бытовые выходы граждан из дома, такие как, например, поход в магазин.



- Мы сейчас смотрим на развитие ситуации, если потребуется больше зажать контроль, тогда мы введем пропуска для выхода по бытовым целям, - отметил глава республики.



Напомним, система электронных пропусков уже действует в Москве и целом ряде других регионов. С 1 мая



Фото: МВД Бурятии - Техническая возможность вводить пропуска есть прямо сегодня, мы одними из первых в стране запустили систему электронного допуска «Работающая Бурятия», и она сейчас себя оправдывает, - сказал Алексей Цыденов.По словам главы, система электронных пропусков, запущенная Минкомсвязи, в первую очередь ориентирована на бытовые выходы граждан из дома, такие как, например, поход в магазин.- Мы сейчас смотрим на развитие ситуации, если потребуется больше зажать контроль, тогда мы введем пропуска для выхода по бытовым целям, - отметил глава республики.Напомним, система электронных пропусков уже действует в Москве и целом ряде других регионов. С 1 мая она вводится в Чите и в Читинском районе . С этого дня нахождение граждан вне места проживания, а также передвижение на автомобиле, должно будет подтверждаться цифровым пропуском и документом, удостоверяющим личность.Фото: МВД Бурятии