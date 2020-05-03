В Бурятии месячный простой подкосил общепит, сферу услуг и туризм

Бизнес уходит в виртуальную реальность



Вынужденная самоизоляция оказалась серьезным барьером для местного бизнеса – месячный простой подкосил общепит, сферу услуг и туризм.

Однако в любом кризисе находятся игроки, вырвавшиеся вперед даже в условиях жестких ограничений. «Номер один» разбирался в особенностях перехода местной экономики на новые онлайн-рельсы.



Ушли в онлайн



Дистанционные советы по ремонту стиральной машины, удаленная настройка домашнего интернета и онлайн-няни — раньше такое сложно себе представить в повседневной жизни. Однако нынешняя пандемия показала: даже традиционно офлайновые услуги вполне успешно могут перейти в «цифру». Как заявили в центре занятости населения, быстрее всего перешли на «удаленку» репетиторы, психологи, специалисты, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, маркетологи, копирайтеры, переводчики, программисты и другие специалисты it-сферы.



На данный момент в топ онлайн-услуг входят: фитнес-тренеры, экскурсоводы (онлайн-экскурсии), педагоги по вокалу, адвокаты по семейным делам. Тренеры занимают 10% от всех онлайн-услуг, репетиторы - 7%, психологи - 2% и все остальные - меньше одного процента.



- За месяц я перестроилась, и потихоньку клиенты вернулись ко мне. Уже в онлайн-режиме. В этом свои плюсы: не тратится время на дорогу, как мое, так и клиента. Но тут есть нюансы – для полноценного погружения нужно найти спокойное место. Мне в этом плане повезло, при ремонте дома муж выделил рабочий кабинет, - рассказывает психолог Анастасия Шагдурова.



Но предложение как дистанционных, так и офлайн-услуг все равно опережает спрос. Это приводит к падению заработков исполнителей, хотя находятся и оригинальные услуги.



Например, в Улан-Удэ появились услуги по виртуальному общению и поддержке людей, находящихся в режиме самоизоляции. Объявления «слушатель», «онлайн-психолог», «собеседник» и даже «собутыльник-онлайн» горожане начали публиковать на сайте Аvito. Участники предлагают пообщаться, поделиться своими проблемами и дать полезные советы.



«Предлагаю составить компанию. Можно за рюмкой чая или чего покрепче, онлайн. Могу пообщаться на разные темы, выслушать и поддержать. Обещаю, что после сеанса вы выйдете с облегчением», - утверждает один из «онлайн-собеседников». Общение проходит по видео/аудио связи через мессенджеры, соцсети, а также через личные сообщения на сайте Аvito. Стоимость услуг составляет от 300 до 500 рублей за час.



Прогноз плохой погоды



По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Александра Доржиева, кризис заставил бизнесменов переучиваться на ходу.



- Сектор услуг сейчас испытывает двойное давление. И нашим предпринимателям приходится все налаживать с колес. И кто быстрее среагирует на новые условия, тот и выживет, - считает эксперт.



Если первые недели оказались прибыльными для служб доставки различных кафе и ресторанов, то к концу апреля спрос резко упал. Причина банальная – доходы населения в условиях самоизоляции стремительно сокращаются.



- Все готовят дома. Эта тенденция продолжится. За несколько лет наши люди привыкли питаться в кафе. А сейчас поймут, что можно вкусно питаться дома и сэкономить. Еще нужно учитывать психологический фактор. Все будут избегать мест скопления людей, - дает нерадужный для общепита прогноз Александр.



При этом сами рестораторы уже кричат караул. Заведующая рестораном «Остров» Альбина Николаева говорит, что этот кризис не переживут многие заведения.



- У нас аренда высокая - примерно 200-300 тысяч. При этом на уступки никто не идет, у людей в Улан-Удэ нет стратегического мышления. В этих условиях, когда нужно платить аренду, налоги и кормить работников, наш общепит ждет жесткая зачистка. Многие знакомые уже начали закрывать ИП, - говорит Альбина.



При этом сама ресторатор призывает сохранять оптимизм: «Нужно не просто выжить, но и сохранить хороших поваров. Найти такого мастера в Улан-Удэ задача сложнейшая».



Маска в подарок



В условиях, когда все сидят дома, для бизнеса появились не только проблемы, но и новые вызовы, уверена владелец цветочного магазина Инесса Серова.



- Конечно, первый месяц, как у всех, вышел кошмарным. У меня пришла партия на месяц как раз перед карантином. В итоге все выкинула — это цветы на 60 тысяч, - рассказывает предпринимательница.



По словам Инессы, доставка и предзаказ спасают бизнес. В этом секторе мелкие игроки цветочного бизнеса оказались более поворотливыми.



- Сетевики дают цену и объем, а мелкие игроки - отношение и индивидуальный подход. Я к цветам дарю защитную маску. Еще бонусом привожу свежесваренный кофе, услуга тоже пользуется популярностью, - говорит девушка.



При этом проверки бизнеса не прекращаются – дверь в магазин закрыта, осталось лишь небольшое окошко.



- У нас сфера деятельности не подразумевает наплыва людей. Но нам прямо двери опечатали и не дают работать. На выписку из роддома заказали букет цветов и шары. Пришлось выйти со связкой из магазина, их в окошко не передашь. Тут меня и встретили с проверкой, - сетует предприниматель.



Как призналась Инесса, выживать приходится всем: «Я вижу, что у людей остались последние деньги. У нас все идет безналом, и народ рассчитывается кредитками».



В условиях массового перехода на онлайн-торговлю представители микробизнеса начали осваивать доставку с нуля.



- Обслуживать клиентов гораздо сложнее, чем в офлайне. Многие пишут, пишут, а в итоге так и не делают заказ. Мы сделали цену доставки в 200 рублей. Если клиент покупает, то доставка бесплатная. При этом большая конкуренция со стороны федеральных игроков типа wildberrises, - рассказали в магазине детской обуви «Минилео».



По словам Александра Доржиева, нынешний кризис совсем не похож на те, что были в 1998, 2008 и 2014 годах: «Кризис рукотворный. Экономику остановили, чтобы спасти жизни. Если оценивать мгновенные масштабы, это можно сравнить с 20-30 годами. Восстановление будет медленным. Плюс правительство начнет закачивать деньги в экономику, и большая денежная масса повлечет инфляцию».



И после коронавируса выживут предприниматели, умеющие быстро адаптироваться.



- Сейчас тенденция, что все поняли плюсы удаленной работы без офисов. Офис — это ноутбук и телефон. Офисные работники перестроятся. Сотрудников можно искать и в других городах. Это бухгалтерские услуги, юристы, СММ, специалисты по видеосвязи. У стула четыре ноги, вот и у бизнеса должны равномерно развиваться прямые и онлайн-продажи, - считает эксперт.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: "Номер один"

