В Улан-Удэ из-за самоизоляции ночные бабочки переметнулись в Интернет

По всей видимости, режим самоизоляции ударил и по контингенту девушек с низкой социальной ответственностью, как их принято называть. С улиц и саун города ночные бабочки плавно переместились в Интернет.
В социальных сетях появляются новые, и активно работают старые секс-сообщества с говорящими названиями: «Секс в Улан-Удэ», «Секс услуги Улан-Удэ досуг», «Секс в авто 03» и прочие. В некоторых группах уже насчитывается до двух тысяч подписчиков, в других по несколько сотен. Ночные бабочки, как правило, прячутся за фейковыми именами и страницами, зато, не стесняясь, дают мужчинам свои реальные телефонные номера. А также выкладывают свои откровенные фотографии и видео с манящими призывами.
К примеру, в секс-сообществах В Контакте улан-удэнцы, не стесняясь, просят их обслужить, называя цену вопроса. Кто-то предлагает за ночь любви лишь 1000 рублей, но есть и те, кто готов расщедриться сразу на 5 тысяч. Есть и ловеласы, которые просят их осчастливить «за так».
К слову, услуги интимного характера предлагают не только девушки, но и мужчины.
В пресс-службе МВД по РБ в ответ на наш запрос, обещали подготовить информацию по этому поводу «в ближайшее время».
Фото: pixabay.com
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