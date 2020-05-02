В Бурятии на молебен приехали люди из очага заражения СOVID-19

На днях в Иволгинском районе состоялся молебен. Среди верующих, собравшихся на общую молитву, были и жители из Кижингинского района, одного из очагов распространения коронавирусной инфекции. В итоге, после проведенного мероприятия, стали выявляться зараженные COVID-19 лица. Что это был за молебен и кто был его организатором, пока не сообщается, однако известно, что данная организация не относится к буддийской сангхе.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование. Кроме того, глава надзорного ведомства Сергей Ханхареев готовит обращение ко всем верующим и представителям религиозных организаций с напоминанием о запрете на проведение любых массовых мероприятий в период режима самоизоляции.
Тем временем, в Улан-Удэ медсестра ДРКБ также заболела после общения с контактными лицами в поселке Могсохон Кижингинского района. Однако никто из маленьких пациентов не пострадал.
- Девушка во время отпуска съездила в Могсохон к родственникам. Когда вернулась, пришла на дежурство. Один день отдежурила, на следующее утро у нее заболело горло. Она сразу отстранилась, все мероприятия по дезинфекции были проведены, девушку отправили в обсерватор на карантин. Ей нашли замену. Детки не пострадали, но на всякий случай в течении 14 дней врачи будут плотно наблюдать за ситуацией, - сообщили нам в Минздраве Бурятии.
Фото: pixabay.com
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