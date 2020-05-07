В Улан-Удэ 9 мая вернутся 120 вахтовиков из Якутии

Они работали на месторождении, где произошла вспышка коронавируса
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, 9 мая в Улан-Удэ приземлится борт из города Мирный в Якутии, который привезет около 120 вахтовиков.
Напомним, в понедельник стало известно, что республика примет в родные пенаты вахтовиков – жителей Бурятии, оказавшихся в тисках коронавируса на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Рабочие, давно закончившие вахту, с нетерпением ожидают возвращения на родину.
Соответствующий документ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов в ответ на обращение генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз» Ивана Сибирева. В нем глава Бурятии сообщает, что республика готова принять и разместить для прохождения режима самоизоляции 210 вахтовых рабочих с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Работников с положительными тестами на COVID-19 определят в лечебные учреждения, организованные для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания, а контактные лица – в обсерваторы.
Эта новость стала по-настоящему радостной для семей вахтовиков. Дело в том, что в апреле на якутском месторождении выявили очаг коронавируса, из-за этого рабочие оказались в сложной ситуации – вернуться домой им было нельзя, но и оставаться в рабочем поселке тяжело. На одном из предприятий вахтовики даже устроили бунт. Одной из претензий стало плохое качество питания. Собравшиеся утверждали, что их «кормят комбикормом» и «держат, как свиней». Также возмущались отсутствием борьбы с распространением коронавирусной инфекции, хотя на месторождении выявлен очаг.
К 28 апреля пробы взяли у всех рабочих, а это 10 500 человек из 34 вахтовых поселков. Тогда же прокатилась информация о том, что почти у трети рабочих результаты исследований положительные. Однако, судя по официальным данным Роcпотребнадзора Якутии, в республике на 1 мая зарегистрировано 229 случаев, из них выздоровело 34 человека, умерло четверо. Из-за этого среди вахтовиков пошли слухи, что руководство скрывает информацию о заражении, а также не принимает никаких действенных мер для изоляции заболевших.
Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовиков, а родные рабочих бросились искать пути, как вызволить их из вынужденного заточения.
- Мой муж работает в «ГазАртСтрой» уже три года, - глотая слезы, рассказывает Марина. – В этом году он уехал на вахту чуть раньше обычного, в январе, на три месяца. Смена закончилась, а он все еще там. С 17 апреля рабочие находились на самоизоляции в своих вагончиках. Живут по восемь человек, мы очень волновались, что карантин затянется и наши мужья вынуждены оставаться там еще на неопределенный срок.
Супругу рабочего беспокоило, что вахтовиков не обеспечили ни масками, ни перчатками. По словам Марины, они вынуждены питаться в одной столовой, мыться в одной бане, притом что официальных результатов, кто болен, а кто нет, работники на руки не получали.
- Буквально на днях нам выдали маски и средства дезинфекции. Взяли повторные анализы, - рассказывает Михаил, муж Марины. - У нас на ПСП примерно 400 человек. По слухам, у одного водителя нашли вирус, его сразу же изолировали.
Но главное, что мучило рабочих, это неизвестность. После долгой и тяжелой рабочей смены всем хотелось поскорее оказаться на родине, пусть даже не сразу дома, а в обсервации, но все же поближе к семье.
- Мы бы лучше дома посидели на карантине, чем здесь, - вздыхает Михаил. – С семьей каждый день общаемся по телефону, но лучше поскорее увидеться с ними. У меня двое детей, мы очень соскучились друг по другу. Угнетает, конечно, сама здешняя обстановка.
Руководство газодобывающей компании разослало в регионы, откуда к ним прибыли рабочие, запросы, в которых просило принять вахтовиков на родину и организовать для них режим самоизоляции. Пока одних вывозили, другие пребывали в неведении.
- На днях 100 человек забрали в Уфу, рабочих из Омска, Новосибирска и Иркутска тоже начали вывозить домой, мы очень беспокоились, что про наших мужей республика забыла. Я ведь обращалась в наш Роспотребнадзор, но ответили, что такого запроса из Якутии на вывоз вахтовиков они не получали. Оказалось, он поступил напрямую к главе Алексею Цыденову. Слава богу, уже скоро вынужденное заключение для наших мужей окончится, - рассказывает Марина.
«Авиакомпания «Якутия» уже заключила договор по вывозу вахтовиков со «Стройтранснефтегазом», основной компанией, генеральным подрядчиком на площадке.
- Неизвестно, когда мы с мужем встретимся, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время, - улыбается супруга вахтовика. – Как только наш глава семьи будет дома, устроим праздничный обед, ведь мужу так не хватало домашнего уюта и детского смеха.
Любовь Ульянова, «Номер один»
Фото: «Газпром»
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