В Улан-Удэ 9 мая вернутся 120 вахтовиков из Якутии

Они работали на месторождении, где произошла вспышка коронавируса





Как сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, 9 мая в Улан-Удэ приземлится борт из города Мирный в Якутии, который привезет около 120 вахтовиков.