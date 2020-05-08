Прибывающие в Улан-Удэ вахтовики из Якутии не заражены коронавирусом

На месторождении еще остаются сто жителей республики
Все 110 вахтовиков, которые 9 мая прилетят в Улан-Удэ из Якутии, прошли лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов у них отрицательные, сообщили в Минздраве Бурятии.
Как отметили в министерстве, несмотря на это всех прибывших централизованно поместят в обсерватор.
- Места подготовлены, медперсонал готов. Предприятие полностью берет на себя расходы по перевозке и содержанию работников в обсерваторе, - сообщили в Минздраве Бурятии. - На данный момент прорабатывается вопрос об эвакуации оставшейся группы с подтвержденным диагнозом.
Напомним, вахтовики из Бурятии застряли на Чаяндинском нефте-газоконденсатном месторождении после того, как там произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всего на месторождении работало 210 жителей республики.
Фото: pixabay.com
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