Прибывающие в Улан-Удэ вахтовики из Якутии не заражены коронавирусом

На месторождении еще остаются сто жителей республики





Все 110 вахтовиков, которые 9 мая прилетят в Улан-Удэ из Якутии, прошли лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов у них отрицательные, сообщили в Минздраве Бурятии.