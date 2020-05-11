В Улан-Удэ врачи впервые провели операцию в защитных костюмах

У пациента коронавирус



В стационаре РКБ им. Н.А. Семашко на Солнечной, 4а, который развернут для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией врачи провели первую операцию в условиях противоэпидемической защиты.



- Пациент ранее был переведён из Республиканской клинической инфекционной больницы, ввиду отсутствия операционной и специалистов хирургического профиля. Операция проводилась по поводу осложнения сопутствующего заболевания, по жизненным показаниям. Операцию провели сосудистый хирург Владимир Ильинов, опербрат Булат Болотов, анестезиологи Арсалан Чимитцыренов и Эржена Санжиева, - сообщает республиканская больница.

