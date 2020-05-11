В период пандемии 51 житель Бурятии вывезен из иностранных государств

Еще более 240 человек из республики находятся на территории 39 иностранных государств



Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев оказывает помощь жителям Бурятии, оказавшимся за границей в период ограничений международных пассажирских сообщений из-за распространения коронавирусной инфекции. В период пандемии удалось вывезти 51 жителя Бурятии из иностранных государств, сообщили в правительстве республики.



В связи с распространением коронавирусной инфекции постоянное авиасообщение между Россией и иностранными государствами прекращено с 27 марта. Правительство РФ разработало алгоритм организации вывоза граждан Российской Федерации из иностранных государств.



Сотрудники министерства туризма республики и туристского информационного центра «Байкал» ведут ежедневную работу по синхронизации списков, предоставленных МВД по Бурятии и заявлений на сайте Госуслуги.рф с целью выявления и оповещения граждан о планируемых вывозных рейсах. Актуализированная информация ежедневно направляется в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО для дальнейшей совместной проработки вопроса, сообщила сегодня на республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом министр туризма Мария Бадмацыренова.



Ходатайство с приложением списков за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова о содействии в возвращении жителей республики на родину в адрес полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева направлено 20 апреля. При его содействии оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве России дано поручение минкомсвязи о включении наших жителей в вывозные рейсы с соблюдением всех противоэпидемических мер.



По состоянию на 9 мая 51 человек из 12 стран уже вернулись в республику. В настоящий момент всего на территории 39 иностранных государств находится 241 житель Бурятии, зарегистрированный на портале Гоуслуги.рф. Продолжаются поиски 62 человек, которые не выходят на контакт, 10 человек отказались от возвращения, и 169 человек ожидают вылета. Двум гражданам, находящимся в Китае, и одному гражданину, находящемуся в Черногории, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь из средств, предоставленных региональным отделением партии «Единая Россия».



В данный момент закончилась регистрация на рейс Нью-Йорк – Москва (15 мая) для жителей Центрального федерального округа. При содействии аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО 14 жителей Бурятии прилетят этим рейсом в Москву и пройдут обсервацию в Московской области.



Также идет регистрация на рейс Маньчжурия – Иркутск (13 мая), для граждан, проживающих в Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае, Забайкальском крае, Туве. На этот рейс зарегистрировались четыре жителя Бурятии, среди них ребенок 6 лет.



Сейчас совместно с аппаратом полпреда ведется работа по включению жителей Бурятии в списки вывозных рейсов из Армении, Таджикистана и Азербайджана, запланированных на период с 15 по 23 мая.



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