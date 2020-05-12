В Бурятии начнут постепенно открывать детские сады

Всех работников дошкольных учреждений протестируют на коронавирус





Как сообщили сегодня в Минобразе Бурятии, в связи с сокращением ограничительных мероприятий в республике начнут постепенно открываться детские сады. График их открытия уже формируется в министерстве.





Фото: "Номер один"



- Есть определенные проблемы, например, в Кижингинском районе. Там детсады открывать не планируется, так как эпидемиологическая ситуация не позволяет. Но там, где есть такая потребность, будут открываться детсады, дежурные группы. В том числе и частные дошкольные организации, по ним тоже будут приниматься отдельные решения. В соответствии с графиком часть этих детсадов тоже будет открыта. Но большинство частных детсадов открываться пока не планируют, и заявлений на портал «Работающая Бурятия» они пока не подавали, - рассказали в Минобразе.При этом все сотрудники открывающихся детсадов должны будут сдать анализы на коронавирус, их будут делать бесплатно. А детям надо будет получить справку об эпидемиологическом окружении. Механизм получения таких справок Минобраз сейчас прорабатывает совместно с Минздравом и Роспотребнадзором. Как подчеркнули в министерстве, главное, чтобы в этом вопросе не возникло ажиотажа.В Минобразе акцентировали внимание на том, что процесс открытия детских садов будет идти постепенно, по мере увеличения потребности.- Сегодня в Бурятии работают дежурные группы в детсадах. Наполняемость в них не превышает 15 человек. Пока их достаточно, потому что даже в Улан-Удэ общая посещаемость составляет не более 80 человек. В некоторые дежурные группы никто не ходит, - отметили в министерстве.