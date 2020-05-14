14.05.2020
Пациентка с коронавирусом скончалась в Бурятии во время эвакуации из Кижинги

Пациентка с коронавирусом скончалась в Бурятии во время эвакуации из Кижинги

Пожилая женщина страдала рядом хронических заболеваний

В Минздраве сообщили некоторые подробности о шестой пациентке, скончавшейся от коронавируса в Бурятии. 83-летняя женщина умерла во время медицинской эвакуации из Кижингинского района. У нее остановилось сердце.

Как уточнили в Минздраве, у женщины на фоне заражения коронавирусом обострились ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит.

Напомним, Кижингинский район на сегодня стал одним из крупных очагов коронавируса в республике.

Фото: «Номер один»
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