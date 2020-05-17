Богатые семьи Бурятии переселяются на побережье Байкала на период самоизоляции

Они занимаются спортом на побережье, гуляют по лесу, принимают солнечные ванны и продолжают работать онлайн



Закрытые предприятия и торговые центры, полицейские на улицах, штрафующие людей, испуганные граждане в масках. Это Улан-Удэ сегодня. Но есть и другая реальность, где люди не живут взаперти и относительно свободны. Они занимаются спортом на побережье, гуляют по лесу, принимают солнечные ванны и продолжают работать онлайн. Речь идет о тысячах улан-удэнцев, кто с начала мая уехал в свои коттеджи и дачи на побережье Байкала.



Побег на природу



Прошло две недели с того момента, когда в Улан-Удэ на Верхней Березовке выставили муниципальный пост проверки температур. Одновременно он стал воротами города, неблагополучного по «короне», на свободные от вируса территории, прежде всего, на побережье Байкала. Механизм выезда, как мы уже сообщали, относительно либеральный - необходимо пройти на посту бесконтактное измерение температуры (не выше 37 градусов) и иметь с собой документы, подтверждающие право собственности на дачу или земельный участок в Прибайкальском, Баргузинском и Курумканском районах. Либо иметь прописку в данных районах. Как вариант - наличие договора аренды дачного участка на Байкале. Также пропускаются люди, работающие в данных районах, из списка разрешенных производств.



Как сообщил нашему изданию заместитель начальника управления по ЧС по г. Улан-Удэ Дмитрий Федоров, за 12 дней работы контрольно-пропускного пункта из города выехало свыше 6,2 тыс. машин и 13,5 тыс. пассажиров. Не дали проехать 104 людям, составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.



Точной информации о социальном статусе выезжающих нет, поскольку на портале «Работающая Бурятия», куда забрасывали свои заявки отъезжающие, указываются только ФИО и возраст «мигрантов». Однако наблюдения на посту на Верхней Березовке показывают, что значительная часть из них покидают город на собственных автомобилях, часто большими семьями и компаниями. Основной поток таких туристов проходит под видом «дачников», но в реальности люди едут в свои вторые дома, расположенные в Гремячинске, Горячинске, Турке и Максимихе.



«Рублевка» на Байкале



Можно добавить, что полтора десятка лет назад на Байкале под влиянием раздуваемого пузыря - «особой турзоны» - построено тысячи коттеджей и гостевых домов. Иллюзии не оправдались, вложения оказались неудачными. Многие в конце «нулевых» пытались продать свою недвижимость, но особого спроса не было. Зато теперь она оказалась совсем не лишней.



- Свой дом в Гремячинске продавал три года, но предлагаемая за него цена меня не устраивала, - рассказывает адвокат из Улан-Удэ Алексей. - И как только пришел вирус, мы сразу же переехали туда. Правда, мне иногда приходится ездить на работу в Улан-Удэ, но в основном живем на Байкале.

По его словам, в поселке также живут немало состоятельных семей, в основном из госсектора и бизнеса.



- Кого только не встретишь в местном «Титане», одни знакомые лица, - удивляется он.



Кроме вынужденных VIP-переселенцев, на Байкал поехали и рыбаки.



- Как только в конце марта начался режим самоизоляции, в Горячинске было не протолкнуться от рыбаков и отдыхающих, - рассказывает Сергей, улан-удэнский предприниматель. - Потом выставили пост ГИБДД, который начал заворачивать рыбаков. Но мы все равно выбирались на Байкал, потому что перекрыть берег невозможно, и те, кто хотел, продолжали заниматься подледной рыбалкой.



Предприниматель говорит, что, в отличие от популярной в Бурятии Паттайи, где пляжи перекрыли полицейскими силами, Байкал просто так не закроешь: нет ни сил, ни средств. Именно поэтому берег озера, пока лед был крепкий, в марте-апреле облюбовали улан-удэнские и иркутские любители подледного лова и спортсмены, занимающиеся кайтингом. Речь идет о скоростном катании с использованием воздушного змея и сноуборда. Также народ активно гонял на снегоходах и квадроциклах. Другие пошли в горы.



Спорт вместо «домашнего ареста»



- Заниматься спортом на свежем воздухе - лучшее, что можно придумать сегодня, - говорит 19-летний студент Сергей. Он, как и сотни других московских студентов, выходцев из Бурятии, вернулся на период карантина в республику. А вскоре его семья «эвакуировалась» на дачу в Горячинск . В апреле он весело проводил время на заснеженной прибайкальской вершине горы Бычья, занимаясь фрирайдом – катанием по целине на сноуборде.



- Сидеть без дела в Москве было бы тоскливее, а тут никакого вируса нет, и мы здорово проводим время с друзьями, - радуется студент.



Вопрос о «самоизоляции» у Сергея вызывает смех: мол, от кого мы тут в лесу можем заразиться, от медведя?



Президент федерации «Байкальский экстрим» Сергей Климов тоже согласен с тем, что быть на природе полезнее для здоровья, чем сидеть взаперти дома, но подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать санитарные нормы Роспотребнадзора. Свежий воздух, адреналин и солнечный свет усиливают иммунитет.



- Организованных групп в горы сегодня в связи с коронавирусом нет, но одиночные туристы и спортсмены весь март-апрель активно занимались фрирайдом, в основном на склонах Хамар-Дабана, - сообщил руководитель организации. - Правда, в этом году на 1 мая снега на склонах было мало. Но люди находят участки целины и катаются.



Однако большинство улан-удэнцев уехали из-за детей.



- Смысл сидеть в своей квартире, когда дети не учатся, а работу можно выполнять удаленно, - говорит Виктор, владелец онлайн-компании. - В апреле заселились на свою дачу в Максимихе и не жалеем. Чистый воздух, можно заниматься пробежками, спортом. Правда, пока холодно на Байкале.



Всплеск спроса на дома на Байкале привел к тому, что на сайтах продаж недвижимости практически не осталось объявлений об аренде домов на Байкале на долгий срок.



- Еще в конце апреля предлагалось довольно много вариантов в прибайкальских ДНТ, в среднем по 1400-2000 рублей в сутки, однако сегодня все они арендованы, а новые выставляемые варианты быстро разбирают, - говорит риелтор Виктория Намсараева. - Обычно при этом составляются стандартные договоры аренды, что позволяет туристам на законном основании отдыхать в гостевых домах. Неплохой спрос предъявляют и иркутяне, особенно при заявках на июнь и июль.



Эксперты отмечают, что, в отличие от официально зарегистрированных предпринимателей, занимающихся туризмом на Байкале и фактически попавших в режим запрета, частников блокировки обошли стороной. Ведь физлицу, в отличие от ИП или ООО, сегодня никто не запрещает сдавать постояльцам в аренду свое жилье. Правда, если раньше подобные сделки обычно официально не проводили, то теперь арендаторы требуют договор аренды дома, что позволяет ездить с Байкала до Улан-Удэ и обратно на вполне законных основаниях. Владельцы частных домов говорят, что если раньше сезон отдыха на Байкале начинался с 1 июля, то теперь он фактически сместился на два месяца вперед, что принесет им дополнительные доходы. Также ждут потока в Бурятию туристов со всей России. Ведь если раньше многие ездили отдыхать за рубеж, то в нынешнем сезоне первыми наверняка откроются внутренние курорты и направления.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

