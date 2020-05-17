Депутаты горсовета Улан-Удэ не заразились от Дениса Гармаева

Сам бизнесмен лечится дома, заболевание протекает в легкой форме
Заболевание коронавирусной инфекцией 10 мая было диагностировано у депутата горсовета Улан-Удэ, владельца пиццерии «Пепино» и ресто-бара «Сплетни» Дениса Гармаева. 12 мая сотрудники аппарата УУГСД и депутаты обследованы на Covid-19. Результаты отрицательные. В настоящее время самочувствие Дениса Гармаева хорошее, болезнь протекает в лёгкой форме, он находится дома на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе горсовета.
Также здесь отметили, что с 27 марта депутаты и аппарат улан-удэнского горсовета работают в удалённом режиме. Депутатские заседания проводятся онлайн по видеосвязи. Депутат Денис Гармаев участвовал в заседаниях в режиме ВКС.
Прием граждан в приемной УУГСД и на депутатских округах не проводится, горожане могут обратиться к депутату письменно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ru. Также принимаются обращения на официальном сайте ОМСУ.
Фото: "Номер один"
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