18.05.2020
Мэрия Улан-Удэ начала готовиться к Новому году

Мэрия Улан-Удэ начала готовиться к Новому году

Горожанам предложили поделиться идеями по оформлению новогоднего городка – 2021

Телегу лучше готовить зимой, а сани летом. Видимо, именно этой народной мудростью руководствовалась мэрия Улан-Удэ, объявив сбор предложений по тематике и оформлению Новогоднего городка – 2021 на площади Советов.

В предыдущие годы тематика и стиль оформления новогоднего городка на площади Советов определялись по итогам открытых конкурсов проектов, в которых участвовали архитекторы Улан-Удэ. Теперь же для более полного учета мнений и предпочтений администрация проводит опрос населения по тематике оформления главной городской ёлки. Все собранные предложения будут рассмотрены специальной комиссией. Лучшие идеи будут включены в разработку концепции новогоднего городка -2021, сообщили в пресс-службе муниципалитета. ⠀

Предложения и пожелания принимаются до 1 июня 2020 года по телефонам: 23-39-27, 41-51-37, 23-23-28. Также свои предложения можно направить по электронной почте: kagz@ulan-ude-eg.ru, kgh@ulan-ude-eg.ru, пояснили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации  Улан-Удэ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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