Медикам Бурятии произвели перерасчет стимулирующих выплат

Он коснулся всех, работающих с COVID-19 и группами риска, независимо от времени и отработанных часов



Правительство России 15 мая внесло изменения в методику начисления стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. В Бурятии на основании нового постановления произведен перерасчет сотрудникам медицинских учреждений независимо от времени и отработанных часов. Средства ми перечислены вечером 17-го мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Из средств федерального бюджета выплаты начислены сотрудникам: Баргузинской, Баунтовской, Бичурской, Петропавсловской, Еравнинской, Заиграевской, Закаменской, Иволгинской, Кабанской, Кижингинской, Курумканской, Кяхтинской, Мухоршибирской, Муйской, Прибайкальской, Нижнеангарской, Гусиноозерской, Тарбагатайской, Хоринской центральных районных больниц, в которых развернуты койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и есть отделения скорой медицинской помощи.



А также сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы, отделению «03» городской поликлиники №2, Станции скорой медицинской помощи, Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, Территориального центра медицины катастроф Бурятии, больницы «РЖД-Медицина» города Северобайкальск.



Правительство Бурятии приняло дополнительные меры по стимулированию медиков. За счет республиканского бюджета произведен перерасчет по выплатам за смену. Эти выплаты начислены за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных минздраву Бурятии, оказывающим медицинскую помощь и обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска заражения.



«В настоящее время, согласно новому постановлению, сделан перерасчет именно той группе сотрудников Станции скорой медицинской помощи – врачам и фельдшерам, медицинским сестрам и водителям, которые непосредственно работают в «ковиде». Это, достаточно, большие суммы средств. Частичный расчет погашен, сейчас сотрудники начали получать выплаты с 17 мая. Тем сотрудникам, которые работали с «ковидом» и группами риска; тем, кто непосредственно работали в эвакуации и лечении, которые оказывали больным COVID-19, произведены со всеми изменениями, которые прошли за последние дни. Перерасчет полностью был сделан», - рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Александр Нечунаев.



«На сегодняшний день выплаты перечислены всем сотрудникам, кто работает, кто уже «вышел» из госпиталя на карантин. Всем сотрудникам стимулирующие выплаты за апрель и май месяцы были произведены. Суммы открыты, мы получили все выплаты как оно и должно быть», - отметил заведующий госпиталем по ул. Солнечная,4а Анатолий Дмитриев.



«У нас сначала было открыто 10 коек на «ковидных» стационарах, потом расширили до 30 коек. Сейчас у нас работает один врач, две медсестры, две санитарки, и они как раз из федеральных средств получили доплаты. В воскресенье вечером врачи получили выплаты в размере - 120 тыс рублей (с районным, северным коэффициентами), медсестры получили по 75 тыс, младший персонал получил по 37,5 тыс рублей. Это выплаты за факты работы с «ковидными больными». Кроме этого, получили доплаты фельдшеры и водители Скорой медицинской помощи по 37,5 тыс рублей. Начисления и выплаты произведены в полном объеме» - сообщил главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.



В Бурятии с 13 мая организована «горячая линия» по вопросам выплат медицинским работникам. Звонки принимаются с 8.30 до 17.30 по тел.: 8(3012) 21-38-58. Также обращение по этому вопросу можно направить через Единый портал государственных и муниципальных услуг:



Каждое обращение рассматривается индивидуально.



Фото: egov-buryatia.ru

Правительство России 15 мая внесло изменения в методику начисления стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. В Бурятии на основании нового постановления произведен перерасчет сотрудникам медицинских учреждений независимо от времени и отработанных часов. Средства ми перечислены вечером 17-го мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.Из средств федерального бюджета выплаты начислены сотрудникам: Баргузинской, Баунтовской, Бичурской, Петропавсловской, Еравнинской, Заиграевской, Закаменской, Иволгинской, Кабанской, Кижингинской, Курумканской, Кяхтинской, Мухоршибирской, Муйской, Прибайкальской, Нижнеангарской, Гусиноозерской, Тарбагатайской, Хоринской центральных районных больниц, в которых развернуты койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и есть отделения скорой медицинской помощи.А также сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы, отделению «03» городской поликлиники №2, Станции скорой медицинской помощи, Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, Территориального центра медицины катастроф Бурятии, больницы «РЖД-Медицина» города Северобайкальск.Правительство Бурятии приняло дополнительные меры по стимулированию медиков. За счет республиканского бюджета произведен перерасчет по выплатам за смену. Эти выплаты начислены за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных минздраву Бурятии, оказывающим медицинскую помощь и обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска заражения.«В настоящее время, согласно новому постановлению, сделан перерасчет именно той группе сотрудников Станции скорой медицинской помощи – врачам и фельдшерам, медицинским сестрам и водителям, которые непосредственно работают в «ковиде». Это, достаточно, большие суммы средств. Частичный расчет погашен, сейчас сотрудники начали получать выплаты с 17 мая. Тем сотрудникам, которые работали с «ковидом» и группами риска; тем, кто непосредственно работали в эвакуации и лечении, которые оказывали больным COVID-19, произведены со всеми изменениями, которые прошли за последние дни. Перерасчет полностью был сделан», - рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Александр Нечунаев.«На сегодняшний день выплаты перечислены всем сотрудникам, кто работает, кто уже «вышел» из госпиталя на карантин. Всем сотрудникам стимулирующие выплаты за апрель и май месяцы были произведены. Суммы открыты, мы получили все выплаты как оно и должно быть», - отметил заведующий госпиталем по ул. Солнечная,4а Анатолий Дмитриев.«У нас сначала было открыто 10 коек на «ковидных» стационарах, потом расширили до 30 коек. Сейчас у нас работает один врач, две медсестры, две санитарки, и они как раз из федеральных средств получили доплаты. В воскресенье вечером врачи получили выплаты в размере - 120 тыс рублей (с районным, северным коэффициентами), медсестры получили по 75 тыс, младший персонал получил по 37,5 тыс рублей. Это выплаты за факты работы с «ковидными больными». Кроме этого, получили доплаты фельдшеры и водители Скорой медицинской помощи по 37,5 тыс рублей. Начисления и выплаты произведены в полном объеме» - сообщил главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.В Бурятии с 13 мая организована «горячая линия» по вопросам выплат медицинским работникам. Звонки принимаются с 8.30 до 17.30 по тел.: 8(3012) 21-38-58. Также обращение по этому вопросу можно направить через Единый портал государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/397566/1 Каждое обращение рассматривается индивидуально.Фото: egov-buryatia.ru