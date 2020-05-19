Пользователи соцсети не оценили инициативу главы Минприроды Бурятии
15 мая в Минприроды Бурятии по инициативе министра Алексея Хандархаева была открыта фотогалерея всех министров предшественников. На стене расположились фотографии основателя Минприроды РБ – Петра Носкова, а также Баира Ангаева, Юрия Сафьянова и Вадима Кантора.
Как пояснил Алексей Хандархаев, сотрудники должны знать историю своего министерства и помнить тех, кто стоял у самых ее истоков.
«Фотогалерея выполняет задачу восстановления истории, преемственности поколений, их опыта работы и пробуждения гордости за достижения предшественников и служить нам опорой для следующего шага», сообщается на странице министерства в «Фейсбуке».
Впрочем, пользователи соцсети инициативу Алексея Хандархаева не оценили. Многих к тому же удивили слишком темные рамки, в которые помещены фотографии:
«А рамки почему черные? Они же все ещё пока живые!»
«Цвет рамок срочно изменить, а то наводит на такие же мысли...»
«Ой, кошмар. Сначала подумала, умерли сразу четверо. Зачем всё это? Увековечивать себя любимых?»
«Похвальное желание Алексей Сергеевича, увековечить себя в обозримой перспективе, на «стене коммунаров» - заступников природы», комментируют пользователи.
Фото: Минприроды Бурятии
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