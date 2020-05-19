Пользователи соцсети не оценили инициативу главы Минприроды Бурятии





15 мая в Минприроды Бурятии по инициативе министра Алексея Хандархаева была открыта фотогалерея всех министров предшественников. На стене расположились фотографии основателя Минприроды РБ – Петра Носкова, а также Баира Ангаева, Юрия Сафьянова и Вадима Кантора.

Как пояснил Алексей Хандархаев, сотрудники должны знать историю своего министерства и помнить тех, кто стоял у самых ее истоков.«Фотогалерея выполняет задачу восстановления истории, преемственности поколений, их опыта работы и пробуждения гордости за достижения предшественников и служить нам опорой для следующего шага», сообщается на странице министерства в «Фейсбуке».Впрочем, пользователи соцсети инициативу Алексея Хандархаева не оценили. Многих к тому же удивили слишком темные рамки, в которые помещены фотографии:«А рамки почему черные? Они же все ещё пока живые!»«Цвет рамок срочно изменить, а то наводит на такие же мысли...»«Ой, кошмар. Сначала подумала, умерли сразу четверо. Зачем всё это? Увековечивать себя любимых?»«Похвальное желание Алексей Сергеевича, увековечить себя в обозримой перспективе, на «стене коммунаров» - заступников природы», комментируют пользователи.Фото: Минприроды Бурятии