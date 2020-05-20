Хоринский район Бурятии пал под натиском коронавируса

Там зарегистрирован первый заболевший





Хоринский район, который ранее входил в число немногих территорией, где не было зарегистрировано случаев коронавируса, таковым больше не является. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, в районе выявлен первый больной с коронавирусной инфекцией.