Хоринский район Бурятии пал под натиском коронавируса

Там зарегистрирован первый заболевший
Хоринский район, который ранее входил в число немногих территорией, где не было зарегистрировано случаев коронавируса, таковым больше не является. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, в районе выявлен первый больной с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, в Бурятии осталось только два района, где еще не было хотя бы одного случая заболевания: Тункинский и Окинский.
Напомним, на сегодня в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шесть человек.
Фото: «Номер один»
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