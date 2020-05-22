Авторынок Улан-Удэ впал в кому

На рынке подержанных машин большой ассортимент, но нет покупателей





Улан-удэнский авторынок на ул. Приречной, едва открывшись после полуторамесячной принудительной изоляции, сразу же попал в «мертвую» зону. Продажи встали. Перекупщики ходят по заваленному машинами авторынку в поисках клиентов. Потенциальные же покупатели даже не смотрят на возникшее изобилие: деньги закончились. Другие убежали в онлайн-покупки и ждут падения цен на правый руль.

Судя по сайту «Дром.ру», число выставляемых на продажу автомобилей в Бурятии ежедневно растет, например, только подержанных «Тойот» выставлено почти 4 тыс. машин, что является рекордом для рынка. Авторынок явно затоваривается в связи с увеличением поступления машин и крайне слабым спросом.На самом авторынке на Приречной продавцы говорят, что в реальном секторе продаж ситуация еще хуже. Несмотря на то, что май ранее считался одним из лучших месяцев по продажам подержанных машин, в этот раз он рискует стать самым худшим за всю историю авторынка. Что касается онлайн-продаж, то там еще имеются признаки жизни. Продают чаще всего собственники автомобилей, их отличают объявления: «нужны только деньги, обмен не предлагать». В основном это вынужденные продавцы. То есть автовладельцы, которым изоляцией «обнулили» доходы, или предприниматели, у которых бизнес практически умер и срочно понадобились средства. Именно этим обусловлены появившиеся скидки и длительный «торг у капота».- Авторынок подержанных автомобилей в Улан-Удэ традиционно ориентировался на людей со средними доходами, тех, кто не мог позволить себе покупать новые машины в автосалонах. Но именно эта категория граждан больше всего пострадала от двух шоков - карантина и роста цен в связи с падением цен на нефть и девальвацией рубля, - говорит экономист Анатолий Думнов. - Можно сказать, даже не пострадала, а поставлена блокировками на грань физического выживания. Ведь выяснилось, что у многих представителей так называемого среднего класса из сферы торговли и услуг, попавших в зону бедствия, нет уже ни работы, ни накоплений, позволяющих сидеть дома в период эпидемии.По словам экономиста, покупка автомобиля это последнее, о чем думает сегодня представитель пострадавшего среднего класса. И даже те, кто ранее планировал покупку или смену автомобиля, сегодня отложили все до лучших времен. Тем более что, по неофициальным данным, число отказов в получении новых кредитов в Бурятии выросло с 60% до 80%. А ведь рынок подержанных автомобилей всегда активно опирался на потребкредитование.Усилились и тенденции укрепления позиций «праворульных» автомобилей в Бурятии. По причине все той же бедности.- Из Бурятии «свежие» автомобили с левым рулем, в основном приобретенные ранее в автосалонах, те же «корейцы», уходят в Иркутскую область, где на них есть устойчивый спрос, поскольку наши кузовы автомобилей не гниют, в отличие от их сырого климата, говорят на улан-удэнском авторынке. - Что касается «праворулек», то у нас он ведь перекошен на «японцев», но, поскольку они выросли в цене из-за валютного скачка, все встало.Что касается электромобилей, то по ним, казалось бы, появились некоторые перспективы. Напомним, что в мае депутаты Хурала Бурятии «обнулили» транспортный налог на электромобили, тем самым стимулируя перевод на экологические виды автотранспорта. Кроме того, на федеральном уровне в этом году отменили пошлины на их ввоз в страну. Это привело к тому, что стоимость самого популярного подержанного электрокара Nissan Leaf на авторынке почти в два раза дешевле аналогичных моделей с бензиновыми двигателями (5 - 7-летние машины продаются в среднем по 400 тыс. рублей). Соответственно, в Бурятии увеличилось и предложение экологичных автомобилей. Однако пока отказ от двигателей внутреннего сгорания, характерный для Европы, для нас неактуален. Сибирский холодный климат сводит на нет все инновации.- Да, начались подвижки по электротранспорту, но емкость батарей тех же Nissan Leaf пока не позволяет в Бурятии нормально эксплуатировать его в наши морозы. Электромобили быстро разряжаются и спустя пару лет требуют дорогостоящей замены элементов питания, - говорит автоэксперт Константин. - Ведь не у каждого дома и на работе есть теплый гараж, а зимой без них электрокары могут просто замерзнуть по дороге.По словам эксперта, лишь после заметного увеличения емкости батарей новых серий электрокаров «еще на что-то можно рассчитывать». Пока они не пользуются спросом на авторынке: «Люди поездят на них, помучаются зимой, а потом стараются побыстрее их продать».Тем не менее на рынке подержанных автомобилей одновременно набирает силу тенденция к более экологичному транспорту. Например, стремление к уменьшению размера и мощности машин. Во многом это вынужденная мера, когда в связи с падением доходов жители Бурятии стараются экономить на бензине. Именно поэтому в Бурятию из Японии в основном завозятся малолитражки без пробега по РФ с объемом двигателя 1-1,5 литра. Они дешевле и при ввозе, и при дальнейшей эксплуатации.Кризис усилил и еще одну тенденцию. С 2020 года вступает во взрослую жизнь более многочисленное, по сравнению с демографическим провалом 90-х, поколение молодых людей, для которых приобретение автомобиля находится, что называется, на десятом месте в списке жизненных потребностей. Автомобиль для них уже не свобода, а мощный рычаг для излишних трат.- Смотрите, если я купил айфон последней модели, то с него налоги не плачу и пользуюсь в свое удовольствие, - говорит Данил, 19-летний улан-удэнский студент. - Если же возьму машину, а это возможно только в кредит, то попаду в долговое рабство к банку. Но самое главное, тут же мне на шею сядет государство. В самом автомобиле уже сидит таможенная пошлина, в бензине - акциз, затем транспортный налог, ОСАГО, постоянные штрафы по видеокамерам. Машину нужно постоянно мыть, ремонтировать, платить за стоянку.Молодые люди считают, что подешевевшие услуги такси и громадная фискальная нагрузка на автовладельцев уничтожили для них миф об автомобиле как о якобы непременном атрибуте городского жителя.Также, как отмечают продавцы на рынке на Приречной, апрельский карантин резко ускорил переход и продавцов, и покупателей в онлайн, на площадки по продажам автомобилей. Однако офлайн-рынок вряд ли умрет в ближайшей перспективе, поскольку он и ранее выдерживал сильные удары, но каждый раз поднимался. Ведь только на авторынке за несколько часов можно посмотреть массу однотипных машин, а не ездить по всему городу за вариантами, разбросанными повсюду.- Вторичный рынок гибкий, и в связи с затовариванием мы обязательно увидим этим летом и снижение маржи продавцов, и стоимости машин, - продолжает Анатолий Думнов. - Деваться продавцам будет некуда, они пойдут на существенные скидки, чтобы продать машины, а автомобильный сектор станет рынком покупателей, определяющих уровень цен.Тем не менее, по словам эксперта, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, к концу года, если не произойдет ничего экстраординарного, рынок подержанных машин, скорее всего, оживет.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»