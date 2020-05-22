Самолеты ВВС США перестанут приземляться в Улан-Удэ

Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу



Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Трамп заявил, что выход связан с несоблюдением договора Россией. В то же время президент США отметил, что это хороший шанс достичь нового соглашения, сообщает



Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что 22 мая Вашингтон подаст официальное уведомление о выходе из ДОН, а через шесть месяцев решение вступит в силу. Однако США могут пересмотреть свои действия, «если РФ вернется к его полному соблюдению», отметил он.



Официальный представитель МИД РФ заявила, что у России также есть конкретные и давно сформулированные претензии к США по исполнению договора. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что у России уже есть план реагирования. И при ответе Москва будет руководствоваться интересами национальной безопасности. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки Вашингтона представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны Москвы.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расторжение действующих соглашений между РФ и США по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям, например, к гонке вооружений. Американские конгрессмены Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и Джеймс Купер (демократ, от штата Теннесси) назвали решение выйти из ДОН пощечиной союзникам США в Европе.

После заявления Трампа сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) внесли законопроект, запрещающий президенту страны выходить из международных договоров без разрешения Конгресса США.







Штаб-квартира НАТО заявила о планах провести 22 мая заседание Совета альянса.



Власти Великобритании заявили, что остаются привержены ДОН, но понимают опасения США, решивших выйти из него. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия сожалеет в связи с принятым США решением. Он отметил, что те сложности, которые были со стороны России при выполнении договора, не оправдывают выход из него американской стороны.

В Швеции надеются, что США пересмотрят свое решение. В королевстве заявили, что «будут и впредь поощрять полное соблюдение договора со стороны всех членов».



ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.



В 2017 году Вашингтон объявил о введении ограничений в отношении российских наблюдательных полетов. Москва вскоре ответила зеркально.



Для проведения наблюдательных полетов Россия используют специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США - Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне. Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств ДОН, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных Договором. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.



Отметим, для Улан-Удэ Договор по открытому небу сыграл особую роль. Именно благодаря этому договору аэропорт столицы Бурятии получил в далеких 90-х статус международного, хотя никаких международных пассажирских рейсов из него не выполнялось. Здесь регулярно приземлялись лишь «Боинги» ВВС США и самолеты стран-участниц договора, экипажи которых останавливались в гостинице «Байкал» («Байкал Плаза»).



Фото: mil.ru



Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Трамп заявил, что выход связан с несоблюдением договора Россией. В то же время президент США отметил, что это хороший шанс достичь нового соглашения, сообщает ТАСС Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что 22 мая Вашингтон подаст официальное уведомление о выходе из ДОН, а через шесть месяцев решение вступит в силу. Однако США могут пересмотреть свои действия, «если РФ вернется к его полному соблюдению», отметил он.Официальный представитель МИД РФ заявила, что у России также есть конкретные и давно сформулированные претензии к США по исполнению договора. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что у России уже есть план реагирования. И при ответе Москва будет руководствоваться интересами национальной безопасности. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки Вашингтона представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны Москвы.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расторжение действующих соглашений между РФ и США по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям, например, к гонке вооружений. Американские конгрессмены Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и Джеймс Купер (демократ, от штата Теннесси) назвали решение выйти из ДОН пощечиной союзникам США в Европе.После заявления Трампа сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) внесли законопроект, запрещающий президенту страны выходить из международных договоров без разрешения Конгресса США.Штаб-квартира НАТО заявила о планах провести 22 мая заседание Совета альянса.Власти Великобритании заявили, что остаются привержены ДОН, но понимают опасения США, решивших выйти из него. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия сожалеет в связи с принятым США решением. Он отметил, что те сложности, которые были со стороны России при выполнении договора, не оправдывают выход из него американской стороны.В Швеции надеются, что США пересмотрят свое решение. В королевстве заявили, что «будут и впредь поощрять полное соблюдение договора со стороны всех членов».ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.В 2017 году Вашингтон объявил о введении ограничений в отношении российских наблюдательных полетов. Москва вскоре ответила зеркально.Для проведения наблюдательных полетов Россия используют специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США - Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне. Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств ДОН, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных Договором. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.Отметим, для Улан-Удэ Договор по открытому небу сыграл особую роль. Именно благодаря этому договору аэропорт столицы Бурятии получил в далеких 90-х статус международного, хотя никаких международных пассажирских рейсов из него не выполнялось. Здесь регулярно приземлялись лишь «Боинги» ВВС США и самолеты стран-участниц договора, экипажи которых останавливались в гостинице «Байкал» («Байкал Плаза»).Фото: mil.ru