Житель Улан-Удэ демонтировал незаконную ЛЭП

В историю «самоволок» столицы Бурятии вписана новая глава



В Улан-Удэ судебные приставы обязали горожанина снести незаконное сооружение – линию электропередач. С таким иском неимущественного характера в суд обратились собственники земельного участка, сообщили в УФССП по Бурятии.



Как оказалось, мужчина незаконно возвел на их земельном участке линию электропередач с четырьмя опорами. В результате, разрешать земельный спор с соседом пришлось в зале судебного заседания.



В ходе судебного заседания самовольщик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что лишается возможности пользования электроэнергией. Однако суд действия ответчика посчитал незаконными и обязал снести самовольную ЛЭП.



В рамках исполнительного производства должник требование исполнительного производства исполнил в полном объеме. С привлечением специалистов он демонтировал ЛЭП и перенес ее на свой земельный участок. Исполнительное производство, направленное на восстановление нарушенных земельных прав, окончено фактическим исполнением.



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