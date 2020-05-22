В Бурятии забыли, как топило в 1991-м году

Природоохранная прокуратура борется с халатным отношением к гидротехническим сооружениям



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке понуждает муниципалитеты Бурятии и эксплуатирующие организации беречь гидротехнические сооружения и ухаживать за ними, сообщили в надзорном органе.



В селе Максимиха Баргузинского района в 2014 году возведено новое берегоукрепление на сумму более 17 миллионов рублей. Вместе с тем, уже сейчас оно находится в разрушенном состоянии и не исполняет свои функции. Для восстановления сооружения прокурор обратился в суд к эксплуатирующей организации «Центррегионводхоз» с требованиями о проведении обследования берегоукрепления и приведении его в технически исправное состояние.



Аналогичные иски к органам местного самоуправления предъявлены по гидротехническим сооружениям в Мухоршибирском, Бичурском и Хоринском районах.



Износились и стали «ненужными» муниципалитету три берегоукрепительные конструкции на реке Баргузин в Курумканском районе. Администрация сельского поселения Могойто отказалась от права собственности на эти объекты, сняв их с кадастрового учета. Прокурором в судебном порядке предъявлены требования о восстановлении права муниципальной собственности на имущество.



Кроме того, выявлено использование прудов и водохранилищ в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Бичурском районах без оформления права водопользования, несмотря на гидрологическую связь с реками и ручьями.



К администрации сельского поселения «Заводское» Тарбагатайского района предъявлен иск о нарушении водного законодательства при использовании пруда на реке Воровка, проведении его обследования, разработке критериев безопасности сооружения.



Исковые заявления находятся на рассмотрении судов.



Плотины, берегоукрепеления, пруды, водохранилища обеспечивают безопасность окружающей среды и населения. Напомним, самостийные и заброшенные дамбы в условиях проливных дождей специалисты называли одной из причин катастрофического наводнения в Бурятии летом 1991 года. В черте Улан-Удэ река Уда поднималась на рекордный уровень: на 496 сантиметров. Тогда паводок в республике унес жизни двух человек, были отрезаны водой и затоплены шестнадцать населенных пунктов, разрушен 91 мост, линии связи и энергоснабжения, размыто 195 километров дорог. Наибольшие потери понес агропромышленный комплекс - затопило 69 тысяч гектаров сенокосных угодий, 52 тысячи гектаров зерновых.



Фото: baikalproc.ru

