В Забайкалье скончались еще трое пациентов с диагнозом COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом в крае составляет 727 человек



В Забайкалье за минувшие сутки скончались три человека в моногоспитале Читы. Заболевание коронавирусной инфекцией у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями - онкологией и сахарным диабетом. Все скончавшиеся были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает официальный портал края.



На 22 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших - 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, ещё 22 на кислородной поддержке.



Заболевания зарегистрированы в Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском.



Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.



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