В Бурятии на поддержку туротрасли направят свыше 50 миллионов рублей

В сложных условиях ограничений из-за панедмии COVID-19 предприятия отрасли сохраняют рабочие места
В Бурятии малому и среднему бизнесу сферы туристических услуг будет предоставлена поддержка в объеме 52,2 миллиона рублей в рамках мер, разработанных правительством Бурятии, сообщили в его пресс-службе.
«Сегодня в отрасли работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений. Необходимо отметить, что даже в сложных условиях ограничений все эти организации сохранили рабочие места. На сегодня отрасль туризма признана одной из самых пострадавших, на нее максимально распространяются все меры федеральной поддержки, в том числе налоговые льготы, вопросы по кредитам, вопросы по субсидированию заработной платы», - отметила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.
В рамках профилактики коронавируса еще до возникновения первых случаев заболевания в республике были введены ограничения на проведение крупных мероприятий туристической направленности. А в условиях сложной эпидемиологической обстановки отменены такие крупные фестивали, как «Неделя туризма на Великом Шелковом пути», программа в сфере туризма по празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, фестиваль «Гастрономическая карта России». При этом средства, заложенные на их проведение, перенаправлены на сохранение рабочих мест в сфере туристических услуг.
Как сообщал «Номер один», турсезон в Бурятии планируется открыть с 29 мая. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей региона. При этом, по словам главы республики Алексея Цыденова, открытие сезона должно обуславливаться соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристического рынка. Сезон будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Глава Бурятии дал ряд поручений ведомствам. В том числе региональным министерствам здравоохранения и туризма, а также - Роспотребнадзору. Они должны проработать вопрос о въезде жителей Иркутска и Читы в Бурятию с целью отдыха. Кроме того, минтуризма поручено проработать совместно с бизнесом со страховыми компаниями возможность создания нового страхового продукта - страхования туриста, включая случаи заболевания кого-либо из его окружения с выплатой расходов на период проживания в период карантина.
Фото: egov-buryatia.ru
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