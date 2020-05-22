Бурятский фермер экспортирует саженцы ягод в Монголию

География продаж включает регионы России, объемы увеличились до 200 тысяч саженцев в год
В Бурятии питомник «Тохойские саженцы» с плодовыми плантациями в 9 гектаров земли отправляет саженцы в разные уголки России от Ханты-Мансийска до Хабаровска и экспортирует их Монголию. Этой весной здесь заложили один гектар промышленного сада малины, чтобы производить еще больше качественного урожая и прочно закрепить за Селенгинским районом звание «сладкой» долины.
Накормить бурятской ягодой всю Россию фермер Валентина Данзанова решила еще 19 лет назад. Тогда молодое предприятие вышло на рынок со своим товаром - саженцами бурятской селекции и другим посадочным материалом плодово-ягодных культур, районированных для территории Забайкалья. В 2010 году начала экспорт на монгольский рынок. Покупатели - как предприниматели, так и торговые сети, а также фермеры, которые закладывают сады для промышленного выращивания ягоды. Ежегодный объем экспорта достиг 1,5 миллиона рублей.
В Монголии у Валентины Данзановой весть официальный представитель – компания «Мөрөөдлийн цэцэрлэг» («Сад мечты»). Монгольская фирма продает бурятские саженцы частным лицам. Спрос есть на яблони, сливу, смородину, жимолость, облепиху и другие виды деревьев и кустарников.
«Мы выращиваем все сорта, которые когда-либо районировали или вывели наши бурятские селекционеры. А это – более 60 сортов. Бурятская селекция уникальна. Мы ее бережем. В России на наши сорта высокий спрос. Такая популярность связана с тем, что они самые зимостойкие и жароустойчивые в мире», - поделилась владелец «Тохойских саженцев» Валентина Данзанова.
Сейчас питомник вырос в разы и география продаж расширилась. А объемы увеличились до 200 тысяч саженцев в год.
Ежегодная потребность человека в ягодах и фруктах, по данным Российской академии наук, составляет 75 килограммов в год. Исходя из этой цифры потребности потребность жителей Бурятии достигает 10 тысяч тонн. Сегодня в садах республики производится не более 1 тысячи тонн ягод. Это огромная ниша для развития бизнеса, как по производству ягоды, так и по ее переработке, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
«Производство плодов и ягод определено приоритетным направлением в развитие сельского хозяйства России. Это очень большой ресурс, который необходимо использовать. Национальные проекты ставят задачу по увеличению продолжительности жизни населения и по формированию здорового питания человека. Ягода – это продукт для здоровья. Достойное место могут занять морсы, кисели, желе, кондитерские изделия функционального назначения с применением ягод в школьном питании и общепите. В период пандемии особенно актуально укрепить здоровье и повысить иммунитет можно с помощью ягод, так как они содержат много полезных витаминов», - комментирует заместитель председателя комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции минсельхозпрода республики Татьяна Полозова.
В связи с развитием отрасли садоводства, как высокорентабельного направления в сельском хозяйстве, растет интерес к созданию промышленных садов. Селенгинский район знаменит своей дикой облепихой: на землях бывшего совхоза «Облепиховый» насчитывается более 2000 гектаров «сибирского ананса». В районе второй год идет работа по возрождению садов, разработана программа «Сады Селенги», благодаря которой аграрии начали осваивать промышленные масштабы садоводства.
«Этот бизнес становится интересен для инвесторов, так как он быстро окупается в силу хорошей конъюнктуры рынка. У производителей ягод есть перспективы для наращивания производства. К тому же с 1 февраля 2020 года в республике стала доступней для выбора жителей Бурятии земля по программе «Дальневосточный гектар», - поясняет заместитель начальника отдела растениеводства механизации и современных технологий минсельхоза Туяна Тодорхоева.
Всего в Бурятии три питомника, которые работают в промышленном масштабе и поставляют саженцы не только для жителей республики, но и на весь Дальний Восток.
Для закладки садов в этом году установлена ставка господдержки в 185 тысяч рублей на 1 гектар, а по уходу за садом в течение трех лет господдержка составит 90 тысяч рублей на 1 гектар из федерального бюджета (94%) и республиканского (6%) бюджета.
Для проведения закупа дикоросов предусмотрена субсидия на возмещение две трети ставки рефинансирования Центробанка РФ по кредитам, полученным на срок до 1 года пищевым и перерабатывающим предприятиям, заготовительным организациям, организациям потребительской кооперации для закупа дикоросов.
Для расширения переработки ягоды предусмотрено субсидирование части затрат на приобретение оборудования. Субсидии предоставляются за счет республиканского бюджета в размере 30 % от стоимости оборудования для переработки ягод.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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