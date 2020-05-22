Бурятский фермер экспортирует саженцы ягод в Монголию

География продаж включает регионы России, объемы увеличились до 200 тысяч саженцев в год

В Бурятии питомник «Тохойские саженцы» с плодовыми плантациями в 9 гектаров земли отправляет саженцы в разные уголки России от Ханты-Мансийска до Хабаровска и экспортирует их Монголию. Этой весной здесь заложили один гектар промышленного сада малины, чтобы производить еще больше качественного урожая и прочно закрепить за Селенгинским районом звание «сладкой» долины.Накормить бурятской ягодой всю Россию фермер Валентина Данзанова решила еще 19 лет назад. Тогда молодое предприятие вышло на рынок со своим товаром - саженцами бурятской селекции и другим посадочным материалом плодово-ягодных культур, районированных для территории Забайкалья. В 2010 году начала экспорт на монгольский рынок. Покупатели - как предприниматели, так и торговые сети, а также фермеры, которые закладывают сады для промышленного выращивания ягоды. Ежегодный объем экспорта достиг 1,5 миллиона рублей.В Монголии у Валентины Данзановой весть официальный представитель – компания «Мөрөөдлийн цэцэрлэг» («Сад мечты»). Монгольская фирма продает бурятские саженцы частным лицам. Спрос есть на яблони, сливу, смородину, жимолость, облепиху и другие виды деревьев и кустарников.«Мы выращиваем все сорта, которые когда-либо районировали или вывели наши бурятские селекционеры. А это – более 60 сортов. Бурятская селекция уникальна. Мы ее бережем. В России на наши сорта высокий спрос. Такая популярность связана с тем, что они самые зимостойкие и жароустойчивые в мире», - поделилась владелец «Тохойских саженцев» Валентина Данзанова.Сейчас питомник вырос в разы и география продаж расширилась. А объемы увеличились до 200 тысяч саженцев в год.Ежегодная потребность человека в ягодах и фруктах, по данным Российской академии наук, составляет 75 килограммов в год. Исходя из этой цифры потребности потребность жителей Бурятии достигает 10 тысяч тонн. Сегодня в садах республики производится не более 1 тысячи тонн ягод. Это огромная ниша для развития бизнеса, как по производству ягоды, так и по ее переработке, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.«Производство плодов и ягод определено приоритетным направлением в развитие сельского хозяйства России. Это очень большой ресурс, который необходимо использовать. Национальные проекты ставят задачу по увеличению продолжительности жизни населения и по формированию здорового питания человека. Ягода – это продукт для здоровья. Достойное место могут занять морсы, кисели, желе, кондитерские изделия функционального назначения с применением ягод в школьном питании и общепите. В период пандемии особенно актуально укрепить здоровье и повысить иммунитет можно с помощью ягод, так как они содержат много полезных витаминов», - комментирует заместитель председателя комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции минсельхозпрода республики Татьяна Полозова.В связи с развитием отрасли садоводства, как высокорентабельного направления в сельском хозяйстве, растет интерес к созданию промышленных садов. Селенгинский район знаменит своей дикой облепихой: на землях бывшего совхоза «Облепиховый» насчитывается более 2000 гектаров «сибирского ананса». В районе второй год идет работа по возрождению садов, разработана программа «Сады Селенги», благодаря которой аграрии начали осваивать промышленные масштабы садоводства.«Этот бизнес становится интересен для инвесторов, так как он быстро окупается в силу хорошей конъюнктуры рынка. У производителей ягод есть перспективы для наращивания производства. К тому же с 1 февраля 2020 года в республике стала доступней для выбора жителей Бурятии земля по программе «Дальневосточный гектар», - поясняет заместитель начальника отдела растениеводства механизации и современных технологий минсельхоза Туяна Тодорхоева.Всего в Бурятии три питомника, которые работают в промышленном масштабе и поставляют саженцы не только для жителей республики, но и на весь Дальний Восток.Для закладки садов в этом году установлена ставка господдержки в 185 тысяч рублей на 1 гектар, а по уходу за садом в течение трех лет господдержка составит 90 тысяч рублей на 1 гектар из федерального бюджета (94%) и республиканского (6%) бюджета.Для проведения закупа дикоросов предусмотрена субсидия на возмещение две трети ставки рефинансирования Центробанка РФ по кредитам, полученным на срок до 1 года пищевым и перерабатывающим предприятиям, заготовительным организациям, организациям потребительской кооперации для закупа дикоросов.Для расширения переработки ягоды предусмотрено субсидирование части затрат на приобретение оборудования. Субсидии предоставляются за счет республиканского бюджета в размере 30 % от стоимости оборудования для переработки ягод.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz