В Госдуме одобрили проект о границах поселков рядом с Байкалом

Это позволит решить проблемы граждан в 9 лесных поселках



Действующая редакция закона «Об охране озера Байкал» запрещает перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.

Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает возможность осуществлять перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими поселками территории. Это позволит решить проблемы граждан, проживающих в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в лесных поселках и обеспечит нормальную жизнедеятельность граждан, сообщает





В ходе разработки законопроекта Минприроды России запрашивало в правительствах Иркутской области и Республики Бурятия информацию о лесных поселках, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. По представленной этими регионами информации, на территории Иркутской области расположен один лесной поселок в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, в Бурятии – девять. Действующая редакция закона «Об охране озера Байкал» запрещает перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает возможность осуществлять перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими поселками территории. Это позволит решить проблемы граждан, проживающих в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в лесных поселках и обеспечит нормальную жизнедеятельность граждан, сообщает РИА В ходе разработки законопроекта Минприроды России запрашивало в правительствах Иркутской области и Республики Бурятия информацию о лесных поселках, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. По представленной этими регионами информации, на территории Иркутской области расположен один лесной поселок в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, в Бурятии – девять.





Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий установить границы лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом. Документ предусматривает возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий в отношении населенных пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.