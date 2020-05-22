Авиакомпания Smartavia возобновляет полеты из Улан-Удэ в Москву

Аэропорт «Байкал» возвращается к «летнему» числу перевозчиков в направлении на столицу России



Авиакомпания Smartavia с 31 мая возобновляет прямые рейсы из Улан-Удэ в Москву («Домодедово»). Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Байкал» .



Вылет из Москвы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:20, прилет в аэропорт «Байкал» в 06:15 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по понедельникам, средам и пятницам в 07:30 и приземляется в Москве в 09:00.



Вылет из Москвы по субботам в 00:50, прилет в аэропорт «Байкал» в 11:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ по субботам в 12:50 и прилетает в Москву в 14:15.



Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку пассажиров в комфортном салоне экономического класса (с откидывающимися спинками кресел).



На направлении Улан-Удэ – Москва и обратно действуют субсидируемые тарифы. Авиабилеты стоимостью от 4 800 рублей смогут приобрести дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23 килограммов и ручную кладь до 5 килограммов.





В рамках летнего расписания полетов пассажиры Smartavia смогут воспользоваться удобными стыковками в Москве для продолжения путешествия по маршрутной сети партнера Smartavia по авиационному альянсу – авиакомпании Red Wings.



Напомним, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Улан-Удэ в Москву со 2 июня.



«Аэрофлоту», как и другим авиакомпаниям, из-за коронавируса закрыли полеты в Европу, поэтому они переориентировались на внутренний рынок. Из Улан-Удэ в Москву «Аэрофлот» будет летать семь дней в неделю. В итоге со 2 июня в Улан-Удэ открыты продажи сразу четырех авиакомпаний на Москву - Smartavia , «Победа», S7 и «Аэрофлот» - почти 30 рейсов в неделю», -

Фото:airportbaikal.ru Авиакомпания Smartavia с 31 мая возобновляет прямые рейсы из Улан-Удэ в Москву («Домодедово»). Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Байкал» .Вылет из Москвы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:20, прилет в аэропорт «Байкал» в 06:15 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по понедельникам, средам и пятницам в 07:30 и приземляется в Москве в 09:00.Вылет из Москвы по субботам в 00:50, прилет в аэропорт «Байкал» в 11:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ по субботам в 12:50 и прилетает в Москву в 14:15.Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку пассажиров в комфортном салоне экономического класса (с откидывающимися спинками кресел).На направлении Улан-Удэ – Москва и обратно действуют субсидируемые тарифы. Авиабилеты стоимостью от 4 800 рублей смогут приобрести дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23 килограммов и ручную кладь до 5 килограммов.В рамках летнего расписания полетов пассажиры Smartavia смогут воспользоваться удобными стыковками в Москве для продолжения путешествия по маршрутной сети партнера Smartavia по авиационному альянсу – авиакомпании Red Wings.Напомним, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Улан-Удэ в Москву со 2 июня.«Аэрофлоту», как и другим авиакомпаниям, из-за коронавируса закрыли полеты в Европу, поэтому они переориентировались на внутренний рынок. Из Улан-Удэ в Москву «Аэрофлот» будет летать семь дней в неделю. В итоге со 2 июня в Улан-Удэ открыты продажи сразу четырех авиакомпаний на Москву - Smartavia , «Победа», S7 и «Аэрофлот» - почти 30 рейсов в неделю», - рассказал «Номеру один» коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Фото:airportbaikal.ru