В Бурятии объявили в розыск Кудинова

Уроженец Красноярского края родственных связей с министром внутренних дел республики не имеет

Полицейские Бурятии ищут 43-летнего уроженца Красноярского края Руслана Кудинова. Мужчина 8 апреля ушел из жилого вагончика, расположенного в лесном массиве неподалеку от федеральной трассы Р258 «Байкал» в районе станции Переемной Кабанского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Мужчина находился в Бурятии на заработках. Последний раз он выходил на связь 9 апреля.: европейской внешности, рост 176 см, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серо-зеленые. Особые приметы: шрамы на скуле, на голени, татуировка на запястье, позолоченный зуб на верхней челюсти.: шапка вязаная черного цвета, камуфлированный костюм цвета хаки, резиновые сапоги с брезентовой тканью на голенище цвета хаки.Родственных связей с министром внутренних дел Бурятии Олегом Кудиновым пропавший не имеет, сообщили в пресс-службе ведомства.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии