В Бурятии объявили в розыск Кудинова

Уроженец Красноярского края родственных связей с министром внутренних дел республики не имеет
Полицейские Бурятии ищут 43-летнего уроженца Красноярского края Руслана Кудинова. Мужчина 8 апреля ушел из жилого вагончика, расположенного в лесном массиве неподалеку от федеральной трассы Р258 «Байкал» в районе станции Переемной Кабанского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Мужчина находился в Бурятии на заработках. Последний раз он выходил на связь 9 апреля.
Приметы: европейской внешности, рост 176 см, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серо-зеленые. Особые приметы: шрамы на скуле, на голени, татуировка на запястье, позолоченный зуб на верхней челюсти.
Был одет: шапка вязаная черного цвета, камуфлированный костюм цвета хаки, резиновые сапоги с брезентовой тканью на голенище цвета хаки.
Родственных связей с министром внутренних дел Бурятии Олегом Кудиновым пропавший не имеет, сообщили в пресс-службе ведомства.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30138)43-2-05, 8(30138)7-04-67 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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