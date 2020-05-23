Крах воздушных перевозок Бурятии объяснили нищетой

Местные воздушные перевозки находятся в кризисе, и никто не может сказать, когда они взбодрятся



Бурятская авиаотрасль сегодня, как курица, машущая крыльями, желая поразить окружающих гордым и красивым полетом, который никак не выходит.



Последние из «могикан»



Еще во времена бывшего главы республики Вячеслава Наговицына, ныне сенатора, в ходе и инвентаризации власти определили 11 местных аэропортов, имевшие перспективы развития. В основном в список вошли закрытые аэропорты советских времен, хотя было и несколько действовавших. Говорили и про разработку концепции развития местных воздушных линий, на которую хотели опираться при развитии до 2020 года.



Так, аэродром в Горячинске планировалось сделать «воздушными воротами» турзоны «Байкальская гавань». «Это будет аэропорт для местных авиалиний. Он поможет обеспечить доставку туристов, как с севера, так и с юга. Соединит Улан-Удэ, Иркутскую область, Красноярский край, север Бурятии, Якутию и Читу», - говорил Вячеслав Наговицын.



2020 год наступил, однако не сбылись не только «горячинские» задумки, но и масса других.



Сеть из 11 работающих аэропортов не появилась. Сейчас в республике работают два выживших малых аэропорта. Последние из «могикан» располагаются в Таксимо и Нижнеангарске. Летают пассажирские рейсы из Улан-Удэ и обратно.



Самолет для жителей г. Северобайкальска, а также Северо-Байкальского и Муйского районов является наиболее эффективным способом сообщения со столицей республики.



- По железной дороге расстояние от Улан-Удэ до поселка Нижнеангарска составляет 1942 километра (через Иркутскую область), время в пути - двое суток. Расстояние по железной дороге от Улан-Удэ до Таксимо - 2382 километра (через Иркутскую область). Ехать надо около двух с половиной суток, - рассказывают в Минтранспорта республики об альтернативном способе.



Компанию последним «могиканам» составляют 15 посадочных площадок. В том числе в Улан-Удэ. Здесь она лучшая, имеет бетонное покрытие. Большинство остальных (Курумкан, Закаменск, Уакит, Бичура, Хоринск, Сосновоозерское и др.) живут с грунтовым. Площадку в Кырене смогли сделать с асфальтом: ВПП там - 1750х35, одна из самых длинных.



Используются площадки обычно для авиалесоохранных целей, однако ряд посадочных площадок принимают и «воздушных» пассажиров.



Так хочется летать



Чиновники признают, что в республике устойчиво растет спрос на авиаперевозки, авиауслуги.



- Есть все основания прогнозировать, что в течение ближайших десяти лет общие объемы перевозок пассажиров, багажа и грузов будут расти темпами, превышающими 10 % в год, - рассказали «Номер один» в правительстве.



На сегодняшний день самым положительным в авиаотрасли является попытка организовать свою, бурятскую авиакомпанию.



- В Республике Бурятия отсутствуют авиакомпании, имеющие сертификаты эксплуатантов для осуществления коммерческих воздушных перевозок. Создание региональной авиакомпании в настоящее время затруднительно. Так, по условиям сертификации создаваемая авиакомпания должна обеспечить устойчивую финансовую деятельность в течение трех месяцев, это порядка 300 млн рублей, без учета аренды или приобретения воздушных судов, - говорят в Министерстве транспорта республики.



Претендентом на этот статус является авиакомпания «Байкалавиаком». В центральном аппарате Росавиации сейчас проходит экспертиза ее заявки, а также документации на соответствие требованиям авиационных правил. Компания хочет получить сертификат эксплуатанта. В республике «Байкальская авиационная компания» известна в последние годы многочисленными контрактами на выполнение авиаработ по оказанию медпомощи в Бурятии и работой по лесным пожарам.



В прошлом году республика разработала проект своей авиапрограммы. Сейчас он направлен на согласование в Москву.



В рамках развития местных авиаперевозок планируется наращивание маршрутной сети и вовлечение в работу посадочных площадок. Хотят запустить рейсы в труднодоступные районы республики «Улан-Удэ – Курумкан», «Улан-Удэ – Кырен», «Улан-Удэ – Орлик», «Улан-Удэ – Багдарин», «Улан-Удэ – Закаменск».



Утвердят данную программу когда-нибудь или нет, вопрос неясный.



Денег нет, но вы держитесь



Северные полеты «Улан-Удэ – Нижнеангарск», «Улан-Удэ – Таксимо» поддерживаются бюджетом.



- Пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Бурятия по данным маршрутам субсидируются правительством республики с мая 2017 года. При выполнении полетной программы авиакомпания «Ангара» использует воздушные суда типа Ан-24/26, - говорят в Минтранспорта, подчеркивая социальную значимость авиаперевозок в северные районы.



К слову, перейти на использование вертолетов в пассажирских перевозках невозможно. Стоимость полетного часа там оценивается порядка 200 тыс. рублей.



Отметим, организация обслуживания населения воздушным транспортом внутри субъекта РФ входит в полномочия региона и осуществляется за счет средств регионального бюджета.



- Финансовое состояние Бурятии не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок, - сетуют в Минтранспорта и говорят, что софинансирование из федерального бюджета помогло бы увеличить маршрутную сеть.



Тем временем есть оптимистичные планы по поводу аэропортов Нижнеангарска и Таксимо, находящихся в собственности ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Республики Бурятия». Ожидается, что в 2024-2025 гг. подготовят документацию по их реконструкции. Примерная стоимость работ по первому - 800 млн рублей, по второму - 600 млн. До 2030 года планируется завершить модернизацию.



Закрытые же аэропорты находятся в ведении муниципальной власти, и их судьба оптимизма пока не вызывает.



Петр Санжиев, "Номер один"

Фото: "Номер один"

