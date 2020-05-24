Дизайнер из Бурятии с успехом работает в Голливуде

Про таких, как Мария Ивахинова, принято говорить «позитивный человек»

В ее послужном списке работа над фильмами и сериалами, проекты для звезд музыкального олимпа.15 часов - разница во времени между Улан-Удэ и Лос-Анджелесом. Знала ли Мария Ивахинова, что когда-нибудь будет жить в городе, где находится самая большая фабрика грез - Голливуд?- Мне было девять, когда стало ясно, что хочу связать свою жизнь с модой. Чтобы стать моделью, не хватало роста. Мы ставили сценки и танцевальные номера в школе, и я была тем, кто обеспечивает, чтобы все состоялось. Больше нравилось закулисье. Смотрела все шоу, связанные с модой и дизайном, и понимала, что единственный шанс для меня увидеть эти красивые платья - стать дизайнером, - рассказывает Мария из уютной квартиры, где сейчас проводит карантин.Именно тогда она начала мечтать о «Шанель», «Диор» и Голливуде. Темными зимними вечерами девочка рисовала модели и воображала, как однажды переедет в город у океана, где будет тепло и светло даже ночью. Обычные в общем мечты для девчонок. У кого, скажете вы, они не разбивались о реальность?Когда родители расстались, семиклассница Маша уехала на родину мамы, в Якутию. Там было еще холоднее, чем в Улан-Удэ, но холод, похоже, только подогревал мечты. Наблюдая, как шьет мама, Маша помогала ей.- Мама работала в банке, и мы часто играли среди денег. Но в 90-е их не хватало, как и у большинства. Тем не менее мы всегда были нарядно одеты, потому что мама шила потрясающие платья, - рассказывает Мария, открыто улыбаясь.От Маши ждали, что она станет врачом. Насмотревшись сериалов про работу медиков-криминалистов, она и сама думала пойти на патологоанатома. Но в последний момент, набрав проходной балл в медицинский, пошла... в колледж дизайна. Все были в шоке, кроме нее. Она знала, что этот шаг приблизит ее к мечте: колледж открывал дорогу в Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна. В Якутии действовала программа поддержки перспективных молодых дизайнеров, и после окончания колледжа Мария Ивахинова оказалась в Северной столице.- Нас было три девочки, которые знали, что колледж - это лишь часть пути. Я даже думаю, что во всем есть положительные моменты. Развод родителей в итоге привел нас в Якутию, и если бы не это, вряд ли бы кто-то в Бурятии стал платить по 120 тыс. рублей в год за мое обучение.Санкт-Петербург открыл ей музеи, пространства, наполнил общением.- Каждый день ходила на учебу по Большой Морской, и казалось, этот прекрасный город напитывает меня своей историей и культурой. Профессора дали нам потрясающую школу.Питер, по словам Марии, прекрасен, но она точно знала, что жить ей хочется там, где тепло и свободно.- Едва ли не каждый день чувствовала микроагрессию - люди подчеркивали мою национальность. В начале 2000-х был разгул скинхедов. Бывало, едешь в трамвае, а кто-то смеется над тобой, окликает, называет «китаянкой».- Питер был слишком серый, - говорит Маша, поправив узел платочка-«солохи» на макушке. - Я знала, что поеду в Европу и буду работать на какой-нибудь большой дом, вроде «Шанель» или «Диор». Создавать собственный бренд «Мария Ивахинова» не планировала, потому что не помню случая, когда бы люди сразу и без ошибок произносили мою фамилию: то Иванова, то Ивахина. В то время как раз смотрела очередной сериал, в котором мне встретилась мысль о том, что, став частью большого, ты сам становишься большим.На третьем курсе Мария делала коллекцию - согласно заданию, одежду для торговых сетей. Дешевизна материалов и практичность дизайна необходимыми условиями, чтобы выполнить задание.- Вот тогда я поняла, что очень скучно делать что-то обычное. Мне хотелось творчества, чего-то красивого, запредельного, - вспоминает она.Мыслей о том, сколько людей хотели делать «красивое», но в итоге согласились на меньшее, у Марии не возникало.-Не думала даже, что у меня не получится, - говорит она.На каникулах студентка Ивахинова работала.- Есть компании, набирающие людей контролировать качество производства товаров в других странах. В первый раз мы с подружкой устроились на такую работу и оказались на месяц в Стамбуле, жили в шикарном отеле с видом на море. В России мало что отшивается, потому после окончания университета моя подруга уехала проверять качество изделий в Шанхай, и я подумала, что тоже могу. Компания Oggi отправила меня на четыре месяца в Шанхай сразу после окончания магистратуры. Мне нужно было ездить на фабрики, писать отчеты, контролировать качество. Эта работа подходит не только дизайнерам, а всем, кто знает технологию изготовления одежды, разбирается в нитках, пуговицах, тканях. Если видите, что на пальто не совпадает клетка, то, скорее всего, это потому, что подгонять клетку очень дорого. Но носить эту вещь нужно, будто так и задумано. Любая ошибка - это дизайнерская задумка, - рассказывает Мария с улыбкой.Именно там, в Китае, Мария поняла, что больше не хочет заниматься модой как индустрией - монотонно соблюдать баланс, писать бумажки и подсчитывать прибыль, забыв про творчество. Единственное, что ей нравилось, это жить в Шанхае.- Безграничный город, интернациональный. Например, есть французский квартал, повсюду звучит речь на самых разных языках. У меня со школы хорошее знание английского языка, потому общение было просто великолепным. Но насколько бы не был прекрасен Шанхай, знала, что хочу большего.Однажды смотрела очередное видео на YouTube, не зная о том, что это начало нового поворота в ее жизни.- Обожала смотреть видео этой театральной компании - студенты одного американского университета делали постановки-мюзиклы. И вот узнаю, что у них будет тур, последний день которого пройдет в Нью-Йорке в июне. Я настолько загорелась идеей увидеть их выступление «вживую», что тут же купила билет на самолет. И это притом что у меня даже не было визы, - смеется Мария.Визу одобрили, хотя Марии нечем было крыть - ни высоких доходов, ни счетов в банке, ни имущества, ни семьи, чтобы убедить американское консульство в отсутствии эмиграционных намерений. И, тем не менее, вскоре она стояла в аэропорту Нью-Йорка. Ей было 26 лет, совершенно одна в незнакомой стране, но это ее не пугало. В тот же день она сходила на концерт и на бродвейское шоу, сняла комнату у девушки-дантиста.- Нью-Йорк - это город, который не описать словами. За пять дней побывала всюду - на Эмпайр Стэйт билдинг, в центральном парке, сняла сотни селфи. Если сейчас я задумываюсь об этом, то удивляюсь, как хватило смелости уехать. Не задумывалась, сколько людей возвращаются обратно, столкнувшись со сложностями. Плана у меня не было, но шла к своей мечте попасть в Лос-Анджелес.В Лос-Анджелесе у нее не было никого, кроме незнакомых прославленных землячек из цирка «Дю Солей» - Баирмы Зодбоевой и др.- Я написала им, и они пригласили меня в цирк. Потом в одном кафе, куда всегда ходили, русская девочка-официантка подсказала знакомую, она в это время тоже искала квартиру. В итоге все сложилась так, что через эти знакомства я нашла соседку, с ней мы дружно прожили четыре года.Именно с соседкой Мария наконец приблизилась к миру кино. Подружки стали сниматься в массовках. Попутно Мария неустанно интересовалась у костюмеров, как ей стать одной из них. Выяснилось, что если ты не член профсоюза, то попасть на работу сложно.- На проекты можно попасть только через рекомендации, потому пошла работать туда, где шьют костюмы сразу для нескольких шоу и сериалов. Через четыре года ушла работать на сериал всего на две недели. Но тут уволилась одна сотрудница, и меня взяли на ее место. Так, с этой компанией стала переходить с одного фильма и сериала на другой.Теперь она видела всех. На этой фабрике грез, кажется, не осталось «звезд», с кем бы она не встречалась и не работала. Несколько раз помогала одевать актрис на церемонию «Оскар».- До коронавируса попала в такую чудесную колею, что меня звали на три проекта одновременно и я не могла решить, куда пойду. Сейчас остались два, надеюсь, скоро мы выйдем на работу. Тут вообще творится невообразимое - люди бастуют, не хотят сидеть дома, - продолжает Мария. - Когда начинала, то просто шила, а теперь могу решать, что будет лучше, появилась возможность творчества. Идею дает художник по костюмам, ее рисуют иллюстраторы, воплощают дизайнеры и швеи. К сорока годам стану дизайнером, и мой «Оскар» за костюмы еще впереди, - уверенно говорит Мария.- Меня предупреждали, что со временем я стану смотреть на актеров, как на обычных людей, но уже шесть лет работаю и по прежнему смотрю на них с восторгом, как на «звезд». Магия кино до сих пор не умерла для меня, и я надеюсь, этого никогда не случится.Диляра Батудаева, «Номер один».Фото из личного архива М. Ивахиновой