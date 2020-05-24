Ожидания и реальность: откуда берутся разочарования

Как осознать причины расхождения между задуманным и воплощенным



Существует много модных тенденций и разных учений, предлагающих отбросить ожидания и жить сегодняшним днем. Резко повзрослеть и ничего не ждать. Но ведь у нас постоянно возникают ожидания. В отношениях, на работе и просто в обычной жизни. Откуда же они берутся, и почему, когда мы пытаемся их отбросить, ожидания появляются снова и снова? Об этом поговорили с нейропсихологом, руководителем Бурятского территориального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Еленой Хамагановой.



Что такое ожидания?



- Елена Николаевна, вам приходилось в работе сталкиваться с людьми, жалующимися на несбывшиеся мечты, сильно чем-то разочарованными?



- Однажды ко мне на прием пришла мама семилетней Алисы. Очень расстроенная и разочарованная. Девочка отказалась ходить в спортивную секцию, где была одной из главных претенденток на участие в федеральных соревнованиях от республики. Она оказалась очень способной к этому виду спорта, и поначалу ей очень нравилось им заниматься. Но, после того как тренер повысил голос на нее, ходить на тренировки наотрез отказалась. И это перед предстоящими соревнованиями. После беседы с девочкой стало понятно, что для нее это просто очередное увлечение и она ни капельки не расстроена, что не поедет на крутые соревнования.



Или случай, когда молодой человек, получив профессию юриста, мечтавший об этом с детства, совсем не ожидал, что суды проходят более сухо и не так красочно, как он это видел в сериалах.



Таких примеров, когда наши ожидания не оправдываются и наступает разочарование, можно привести множество. Таким образом, лучший способ избежать разочарований - это не строить ожиданий.



Само понятие «ожидание» универсально. Этот термин используют математики, экономисты, менеджеры, маркетологи. В психологии ожидание рассматривают во взаимосвязи с мотивацией.



Состояние ожидания – это предвкушение наступления какого-либо события в будущем. Также еще понимают как требование относительно поведения других людей и выполнения ими своих социальных ролей.



По мнению американского психолога Ричарда Лазаруса, ожидания строятся на основе жизненного опыта. У каждого человека в течение жизни формируется как позитивный, так и негативный жизненный опыт. Отсюда появляются благоприятные и неблагоприятные ожидания.



Наши ожидания продиктованы социальными нормами и представлениями о том, как должна быть устроена жизнь вокруг. Независимо от желания конкретного человека, она расписана на этапы - возрастные и биологические. В раннем детстве предполагается пройти одни стадии, в школе — другие, в университете — третьи, к определенному возрасту - разобраться с карьерными стремлениями и семейной жизнью, а в зрелости пожинать результаты своего труда. Мы живем в социуме, постоянно сопоставляя себя с другими, оцениваем, кто из старших и чего добился к определенному возрасту или за определенный период, чем заняты наши ровесники, наше ближайшее окружение.



Мечты и надежды, различия и сходства



- Елена Николаевна, можно ли как-то различить мечты и надежды?



- Обычно, когда говорят об ожиданиях, говорят и о надеждах. На самом деле это не совсем одно и то же. Ожидания всегда направлены во внешнюю среду. Объектом ожиданий может быть как поведение других людей, так и какие-либо предстоящие события. Надежды же могут быть направлены как вовне, так и на удовлетворение потребностей самого человека. Как их отличить? Для надежды характерно эмоциональное переживание. Например, школьник ожидает, что получит за тест хорошую оценку, так как ответил на все вопросы, но надеется на «пятерку» и поэтому волнуется.



Если говорить о мечте, она в психологии рассматривается как эмоционально окрашенный образ желаемого будущего, имеющий ценность для мечтающего. В отличие от надежды, мечта, тоже направленная в будущее, задает воображаемую цель, ориентир, по которому следует двигаться.



- А различаются ли детские и взрослые ожидания?



- В детском возрасте ожидания не предметные, а чистые и находятся в зародышевом состоянии. Ожидания ребенка, в которых всегда может раскрыться нечто принципиально новое.



Социальные ожидания взрослого человека носят предметный характер - всегда направлены в будущее как на ожидаемую определенность. Взрослый ожидает конкретное явление, предмет, представляя это уже в виде осуществившегося факта.



Наиболее благоприятным для формирования и становления социальных ожиданий личности выделяется младший школьный возраст.



Синдром завышенных ожиданий



- Елена Николаевна, как человеку понять, какие его ожидания могут сбыться, а какие нет?



- Синдром завышенных ожиданий в психологии явление довольно частое. Возникновению его способствуют, к примеру, истории успешных людей, хвастовство друзей и знакомых и даже реклама. Человек постепенно начинает думать, что он достоин большего, но установить реальную планку могут не все.



Синдром завышенных ожиданий сопровождается нервозностью, неуверенностью, скованностью. Люди не осознают, что не соответствуют собственным критериям, поэтому продолжают добиваться того, что им на самом деле не нужно.



Конфликт вымышленного и реального миров порождает беспокойство и тревогу. Невозможность взять от жизни «свое» понижает самооценку. От непомерных запросов страдает не только сам человек, но и его окружение. Нужно понимать, что жажда окружить себя внешними атрибутами — всего лишь попытка замаскировать комплекс неполноценности.



Синдром завышенных ожиданий может иметь разные причины появления. Его способны провоцировать как завышенная, так и заниженная самооценка. Человек с завышенной самооценкой составляет о себе не соответствующую действительности картину и ждет, когда все положенные ему блага придут сами собой. Люди с заниженной самооценкой, напротив, предъявляют слишком высокие требования к самим себе. Они постоянно стремятся стать идеальными и совершенными во всем, не понимая, что это невозможно.



Толчком к возникновению синдрома могут стать и детские психологические травмы. Таким образом, то, чего не хватало в детстве, становится навязчивой идеей во взрослом возрасте.

Человеку с чрезмерными ожиданиями кажется, что в его нестабильном внутреннем состоянии виновато окружение и собственное несовершенство. Он уверен, что нервничает из-за несоответствия реальности его желаниям, и, чтобы успокоиться, должен добиться воплощения мечты в жизнь.



Но завышенные ожидания отличаются от здравого стремления к улучшениям тем, что они беспочвенны — не подкреплены реальными возможностями, так что, по сути, это психологическое отклонение.



Как же бороться с синдромом завышенных ожиданий? Прежде всего, необходимо его осознать и прекратить все время думать о том, что все могло быть намного лучше. Иначе неизбежными будут страдания, так как предела совершенству не существует.



Трудно быть человеком, наделенным синдромом завышенных ожиданий, – он разочаровывается чаще других, поскольку требует от мира слишком многого.



Что делать с ожиданиями?



- Как же перестать жить прошлым или, наоборот, бесплодными мечтами и вернуться к реальности?



- Первый шаг на пути борьбы с синдромом завышенных ожиданий - его осознание, понимание, что это ловушка самообмана, в которую нельзя попадаться. Если все время думать о том, что все могло бы быть лучше, то можно страдать от этого бесконечно, поскольку предела совершенству не существует.



Но у ожиданий есть практическая ценность - благодаря их исследованию можно объяснить и прогнозировать поведение как одного человека, так и целой группы. И это находит широкое применение в сфере управления. Также, на мой взгляд, это применимо и к вопросам воспитания детей. Когда знаешь ожидания своего ребенка, можно управлять и его поведением. Но, конечно же, делать это надо очень аккуратно.



Согласно теории ожиданий Виктора Врума, людей мотивирует к работе ожидание того, что они смогут достигнуть желаемого результата. Согласно теории, ожидание является представлением человека о том, что затраченные им усилия приведут к ожидаемому и желаемому результату.



Так, чтобы проверить правильность предположения, проведено более 50 исследований, посвященных проверке того, насколько теория ожиданий помогает предсказывать поведение работников. Почти все исследования подтвердили правильность положений этой теории. Те, кто работает лучше других, ожидают видеть прямую зависимость между тем, как они выполняют работу, и вознаграждениями, на которые рассчитывают.



Кроме того, у них ясные представления о том, как именно должна быть выполнена работа и ощущение, что они сделают ее хорошо. Соответственно, исследования, в которых теория ожиданий применялась для предсказания того, как люди выбирают себе работу, показали, что они предпочитают ходить на собеседования и устраиваться на работу, соответствующую ожидаемым ими вознаграждениям.



Таким образом, ожидания, как и надежды, требуют активных действий. Человек может быть твердо уверен в своей достойности обладать теми или иными благами, но при этом ничего не делать для достижения своей цели. Он может лежать на диване и ждать, когда же к нему наконец придут слава или большие деньги, но, конечно же, так ничего и не дождется. Это и есть пассивные ожидания, как правило, приводящие не к желаемому результату, а чаще к разочарованию. Поэтому главное – действовать, а не просто мечтать.



Беседовала Лариса Ситник, «Номер один».

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