В Бурятии изымаются котлеты с ветеринарным антибиотиком

Приостановлена декларация на производство этих котлет, которые не соответствуют техрегламенту



В Бурятии приостановлена ранее выданная декларация о соответствии на продукцию местного производителя - мясные котлеты «Классические», произведенные ИП Попов (Улан-Удэ), сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Экспертиза, проведенная подведомственной Россельхознадзору Иркутской межобластной ветеринарной лабораторией показала, что продукт не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС: в котлетах обнаружен энрофлоксацин, наличие которого недопустимо.



Проба для исследований в рамках пищевого мониторинга в продуктовом магазине «Березка» села Новая Курба Заиграевского района.



Информация о несоответствии продукции направлена в управление Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) по Дальневосточному федеральному округу. На основании этой информации 20 мая принято решение о приостановлении ранее выданной декларации о соответствии.



Производителю выдано предписание о принятии необходимых мер для предотвращения причинения возможного вреда потребителям. Собственнику магазина (ИП Иванов) направлено информационное письмо об изъятии некачественной и потенциально небезопасной продукции из оборота.



Энрофлоксацин - современный антибиотик, обладающий противомикробными свойствами, который широко применяется в лечебных и профилактических целях в ветеринарной практике.



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