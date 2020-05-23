Более 200 жителей Бурятии ждут возвращения домой





По состоянию на 9 мая 2020 года вернулся на Родину 51 житель Бурятии из 12 стран. На территории 39 иностранных государств продолжают оставаться 241 житель региона, зарегистрированных на портале Гоуслуги.рф.

По данным МИД России в период с 18 марта по 19 мая 2020 года в Российскую Федерацию возвратилось более 236 тысяч соотечественников, в том числе организованными вывозными рейсами.

Если на начальных этапах вывозные рейсы формировались по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета» с приоритетным включением в пассажиры россиян, компактно проживающих в регионе прилета, то теперь составляются сложные рейсы. Например, «Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва», т.е. с промежуточными посадками в трех городах, что даёт возможность вывезти большее количество граждан. На борт по ходатайствам региональных органов власти берутся граждане, не проживающие в регионе прилета.

В числе вернувшихся из-за рубежа россиян есть и жители Бурятии, возвратившиеся из Китая, Республики Корея, Таиланда, США, Японии и других стран.

В частности на рейс «Нью-Йорк – Москва» 15 мая, открытый для жителей Центрального федерального округа, по ходатайству правительства Бурятии и при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в ДФО в списки пассажиров были включены жители Бурятии (14 человек).

Из Китая рейсом Маньчжурия – Иркутск 18 мая вернулись четыре человека.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/transport-i-perevozki/