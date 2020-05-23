На берег Байкала массово выходят медведи





В районе Кругобайкальской железной дороги в настоящее время существует повышенный риск встречи с медведем. Особенно опасен в этом отношении, участок между 108 и 112 километрами КБЖД, сообщают в «Заповедном Прибайкалье».

Во время проведения весенних учетов сотрудники учреждения зафиксировали повышенную активность хозяев тайги. Поэтому стоянки на данном участке устраивать не стоит.

Существуют несколько правил, которые помогут избежать встречи с хищником или же минимизировать ее негативные последствия:

- избегать одиночных походов или отделяться от группы;

- передвигаться лучше по открытым местам, где медведя можно увидеть заблаговременно;

- при обнаружении свежих следов нужно обозначить своё присутствие громкими и резкими звуками;

- при встрече с медвежонком необходимо медленно уйти. Попытки сфотографировать его или погладить могут закончиться встречей с сердитой родительницей;

- если расстояние до хищника критическое, можно использовать аэрозоль на перцовой основе;

- если медведь близко, поставьте между ним и собой крупный предмет (рюкзак, велосипед) и медленно отступайте. Бегство может спровоцировать нападение;

- отпугнуть хищника можно фальшфейером или ракетницей;

- открытого доступа к продуктам в лагере быть не должно. Пищевые отходы нужно забирать с собой.



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