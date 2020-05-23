В Иволгинском дацане Бурятии высадят сад





В течение всего священного месяца «Сака Дава» - Буянта hара - Иволгинский дацан, отвечая на многочисленные просьбы верующих, объявляет акцию по посадке деревьев и кустарников.

- Дорогие прихожане! Вы можете привезти любое деревце или кустарник - рябину, черёмуху, яблоню, вишню - и посадить его на территории Иволгинского дацана. По инициативе ширээтэ ламы Аюра Цырендылыкова на территории дацана с северной стороны будут высажены деревья, которые в дальнейшем превратятся в огромный сад - символ той рощи в Лумбини, где когда-то родился Будда. Высадка деревьев будет начата именно в тот месяц, на который приходятся три знаменательных события из жизни Будды Шакьямуни: день рождения – «джаянти», просветление – «бодхи», уход в Нирвану – «Паринирвана», - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Всем, кто захочет принять участие в создании сада Иволгинского дацана, просят сначала связаться и договориться о времени приезда и месте для посадки деревьев с засаг ламой дацана Баясхаланом Тумутовым (его номер телефона указан в официальных группах дацана в соцсети).

- В целях соблюдения правил, принятых органами власти во время пандемии коронавируса, вы можете передать деревья и кустарники ламам, они сами посадят их в нужном месте, - отметили в дацане.



Фото: пресс-служба Иволгинского дацана