В Бурятии общее число зараженных COVID-19 достигло 1209

Прирост за сутки составил 66 новых больных



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 24.05.2020 зарегистрировано 1209 (+66) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 689. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 558 человек, умерло 7 человек. Проходят лечение в стационарах 474 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 170 пациентов.



Из 66 новых случаев COVID-19: 31 человек – вахтовики прибывшие из Якутии и размещенные в обсерваторе, 7 человек. – прибывшие из регионов РФ, 2 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1260 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 539 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 24 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 474 больных, из них 59 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 24.05.2020 находится 170 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 558 (+26) человек. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 7 чел. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020, 13.05.2020, 23.05.2020).



В ГБУЗ "РКИБ" в отделении реанимации находятся 3 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них на ИВЛ 2 пациента (старше 65 лет – 1 чел.). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» находится 43 больных с COVID-19. В отделении реанимации находится 4 чел. (старше 65 лет - 0), на ИВЛ - 1 чел.



В десяти обсерваторах на 24.05.2020 г. на 08.00ч. находится 254 человека.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 256 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 26613 обращение). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



Фото: pixabay.com

