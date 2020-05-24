В Бурятии скончался еще один человек с COVID-19

83-летний пациент находился на аппарате ИВЛ 12 суток
Сегодня в Минздраве Бурятии сообщили, что накануне, 23 мая, скончался еще один пациент, больной коронавирусом. Это уже седьмой летальный исход.
"К сожалению, мы потеряли еще одного пациента. Пациент 1937 года рождения (83 года) находился на лечении в ковидном стационаре РКБ на ул. Солнечная с 8 мая, умер 23 мая. Переведен из Кижингинской ЦРБ. В течение 12 суток находился на ИВЛ", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что у мужчины были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 тип, диабетическая нефропатия, ишемическая болезнь сердца, гипертония.
Напомним, на сегодняшний день общее число зараженных в Бурятии составило 1209 случаев. За сутки заразились 66 человек. Подробнее...
Фото: "Номер один"
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