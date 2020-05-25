В детских садах Улан-Удэ начался прием детей

В каждом детсаду организован «входной контроль»





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, с 25 мая начали работу дежурные группы в следующих детских садах: №3 «Колобок» в микрорайоне Исток, №111 «Дашенька» по ул. Московская, №41 «Ласточка» по ул. Добролюбова, №57 «Белочка» по пр. Победы, №1 «Номина» в 104 микрорайоне.

Также продолжают работать дежурные группы в детских садах №70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе. Таким образом, с 25 мая прием детей ведут в семи детских садах. Общее количество детей, которые посещают группы - 320.В каждом детском саду организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, проверяется наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Запрещается приводить и забирать ребенка лицам старше 65 лет. Все сотрудники детсадов сдали тесты на коронавирус, результат анализов у них отрицательный.До 1 июня планируются к открытию дежурные группы еще в пяти детских садах: №27 «Сэсэг», №52 «Ая-Ганга», №96 «Калинка», №47 «Елочка», №113 «Капитошка».Количество мест в дежурных группах ограничено, так как в группе должно находиться не более 15 человек.Фото: мэрия Улан-Удэ