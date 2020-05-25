В Улан-Удэ уже завершается ремонт одной из улиц

В прежние годы ремонт дорог в это время только начинался





В минувшие выходные на ул. Тобольской в Улан-Удэ дорожные строители приступили к завершающему этапу – укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Предварительно была проведена большая подготовительная работа: снят верхний слой, подготовлено основание.

- Если вспомнить прошлые годы, то бывало такое, что в это время только начинали проводить торги по ремонту дорог. Но в этом году, благодаря тому, что мы заблаговременно провели торги и определили подрядные организации, дорожные работы начаты в апреле-мае и уже сейчас приступили к асфальтированию, - отметил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.На ремонт дороги по ул. Тобольской выделено 9,3 млн рублей. Уже сегодня на участке должны завершить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и открыть движение для транспортных средств. Также здесь будет нанесена дорожная разметка.- При демонтаже бортового камня были повреждены тротуары. Поэтому, конечно, они будут восстановлены. Также подрядчик в рамках своих обязательств восстановит газоны, - подчеркнул Андрей Дугаров.В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в общей сложности будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн рублей.На всех объектах работы контролируют кураторы от заказчика и общественники - представители Союза дорожников РБ, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ