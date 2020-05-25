В Улан-Удэ идет реконструкция коммунальных сетей по улице Октябрьской

Ремонт потребовал вырубки деревьев и кустарников, без которой не обойтись



В Улан-Удэ началась большая реконструкция тепловых сетей по улице Октябрьская. Здесь полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1. Также будет увеличен диаметр труб с 300 до 400 мм, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Для удобства горожан периоды отключения горячей воды сведены к минимуму. Вода в квартирах будет отключаться не на весь период работ, как было раньше, а только по плановому графику отключений ТГК-14 и для врезок в трубы.



Эта теплотрасса, которая обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 48 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, была введена в эксплуатацию в 1965 году, износ инженерных сетей составляет более 70 процентов. В зимы 2017 и 2018 годов здесь произошли несколько крупных аварий. При проведении испытаний на теплосетях в 2019 году обнаружено пять крупных повреждений, в 2020 – три.



«Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ», - отметили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Средства на ремонт теплосетей по ул. Октябрьская в размере свыше 66 миллионов рублей выделены из федерального (более 62 миллионов) и республиканского (свыше 3,9 миллиона) бюджетов в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



«К сожалению, масштабная реконструкция потребовала вырубки деревьев и кустарников, которые расположены вдоль тепловых сетей, между двух автодорог от дома №5 до дома №26 по улице Октябрьская. После реконструкции мы намерены аллею вновь озеленить. Поскольку все ремонтные работы продлятся до 1 ноября, то озеленение будет проводиться следующей весной. Здесь будут высажены кустарники и газон, в соответствии с требованиями федерального законодательства об «охранной зоне» тепловых сетей и экологии», - пояснили в Комитете городского хозяйства мэрии.



Добавим, что администрация Улан-Удэ уделяет большое внимание озеленению города. По инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с 2019 года реализуется муниципальная программа «Зеленый город». В 2020 году в рамках программы за счет местного бюджета будет посажено 23 тысяч деревьев. Также мэрия проводит санитарную и омолаживающую подрезку деревьев, которая основывается на заключениях специалистов и ученых в этой сфере.



Фото: ulan-ude-info.ru

